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13.10.2021 22:22
Рубрика: Спорт

Футболист сборной Франции Лукас Эрнандес осужден на полгода

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Защитник сборной Франции и немецкой "Баварии" Лукас Эрнандес по решению суда приговорен к шести месяцам тюрьмы.

Фото: EPA-EFE/Janerik Henriksson
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Эрнандес еще несколько дней назад в составе сборной Франции стал триумфатором Лиги наций. А в среду получил крайне неприятную новость - суд приговорил его к шести месяцам тюрьмы.

Как сообщает AFP, причиной тюремного срока стала совместная поездка с возлюбленной Амелией де ла Оса Льоренте в Майами. Дело в том, что еще в 2010 году пара сильно поссорилась на улице, а семь лет спустя суд запретил обоим приближаться друг к другу на полгода. Также влюбленным присудили по месяцу общественных работ. Но они нарушили запрет.

Адвокаты футболиста уже подали апелляцию, которая будет рассмотрена в ближайшее время. Сам же Эрнандес 10 октября должен прибыть в Мадрид и выбрать учреждение, в котором он будет отбывать наказание.

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