Роналду оформил хет-трик в матче против Люксембурга

Сборная Португалии в матче отбора к ЧМ-2022 разгромила на своем поле команду Люксембурга. Лидер хозяев Криштиану Роналду отметился трижды. Два гола он провел с пенальти.

Сомнений в победе португальцев до матча не было ни у кого, включая даже тренера команды соперников, и все же темп, с которым хозяева отправляли мячи в ворота голкипера люксембуржцев Антони Мориса, не может не впечатлять. К 17-й минуте встречи на табло горели цифры 3:0. Капитан хозяев отличился дважды - на 8-й и 13-й минутах, оба раза - с 11-метровой отметки. Еще один гол записал на свой счет Бруну Алвеш.

Добившись комфортного преимущества, хозяева чуть сбавили темп и следующего гола зрителям пришлось ждать почти час. В середине 2-то тайма мяч в ворота гостей отправил Жоау Пальинья, а за 3 минуты до конца еще раз отличился неутомимый Роналду, причем, на этот раз с игры. Теперь на его счету 115 мячей, забитых в составе сборной.