Германия первой из европейских команд пробилась на чемпионат мира

Не преувеличением будет сказать, что встреча в Скопье была принципиальной для немцев: именно подопечные Игора Ангеловски нанесли Бундестим единственное поражение в нынешнем отборочном цикле, сенсационно одолев ее в Дуйсбурге (2:1). Впрочем, тогда тренером сборной Германии был Йоахим Лев, а теперь - Ханси Флик.
При новом наставнике немцы одержали пять побед, забив 16 мячей. Надо полагать, один из грандов мирового футбола вышел из кризиса, в который он угодил на Евро-2020. На том турнире Германия хоть и вышла из группы, но уже в 1/8 финала уступила англичанам. Некоторым игрокам, особенно Томасу Мюллеру, пришлось выслушать немало критики в свой адрес. Но пришел Флик - и пока никаких проблем нет.
- Первый тайм с Северной Македонией иногда был немного сумасшедшим, а в предыдущем матче с Румынией, например, нам не хватало точности. Мы разыгрались после забитого мяча и дальше были последовательны. Я доволен, поскольку главная задача выполнена - Германия вышла на первенство планеты. Это то, чего мы хотели. Нужно похвалить ребят за их отношение к делу, они не сдавались, - отметил Флик.
По мнению полузащитника мюнхенской "Баварии" и одного из лидеров немецкой сборной Сержа Гнабри, у немцев есть все шансы завоевать титул в Катаре.
- У нас есть все необходимые качества, которые нужны для победы на чемпионате мира. Команда обладает большим потенциалом, стремится только к трофею - это часть традиции нашей сборной, - сказал Гнабри.
Если с первым местом в группе "J" все уже ясно, то за вторую строчку развернулась нешуточная борьба. На данный момент ее занимают румыны, обыгравшие в важнейшем матче Армению (1:0). В активе команды Мирела Рэдоя 13 очков, далее идут Северная Македония и Армения, набравшие по 12 очков. Чисто теоретически шансы на стыковые встречи есть даже у Исландии (восемь баллов). Многое станет ясно уже по итогам следующего тура, в котором Армения примет Северную Македонию, а исландцы отправятся в Бухарест.
Близки к выходу в финальную стадию ЧМ-2022 Нидерланды: "оранжевые" разгромили Гибралтар (6:0), одержав четвертую победу подряд в отборочном цикле. Дубль в этой встрече оформил Мемфис Депай: нападающий "Барселоны" отличился в 14-й раз за национальную команду за календарный год, побив тем самым рекорд Патрика Клюйверта.
Что касается турнирной ситуации, то Нидерланды лидируют в своей группе с 19 очками. Далее идут норвежцы (17 очков), обыгравшие на своем поле Черногорию (2:0), и турки (15), вырвавшие победу на выезде у Латвии в компенсированное время благодаря точному удару с пенальти (2:1).
Серьезная борьба предстоит в группе "Е", в которой выступают бронзовые призеры чемпионата мира бельгийцы. В активе "красных дьяволов" 16 очков. Если не произойдет форс-мажора, команда Роберто Мартинеса должна заработать прямую путевку на турнир в Катар. А вот за второе место будут бороться Чехия и Уэльс, набравшие по 11 очков. На неделе чехи одолели в гостях Белоруссию (2:0), а валлийцы удачно съездили в Эстонию (1:0). Важный момент: Чехии осталось провести только один поединок в квалификации - дома против эстонцев, в то время как Уэльс сыграет еще два матча - на своем поле с белорусами и Бельгией.
Сборная Франции стала победителем Лиги наций, обыграв в финале в драматичной схватке испанцев (2:1). Как и в полуфинале с Бельгией, "трехцветные" добились своего, уступая по ходу встречи. Голы в решающей встрече у французов забили Карим Бензема и Килиан Мбаппе, причем гол форварда "ПСЖ" получился скандальным: представители испанской команды уверены, что в том эпизоде Мбаппе находился в офсайде, который не усмотрел VAR. Как бы то ни было, Франция победила и стала первой сборной, выигравшей три международных титула - чемпионат мира (1998, 2018), чемпионат Европы (1984, 2000) и Лигу наций. "Очень горд и счастлив за футболистов. Мы отставали в счете как в полуфинале, так и в финале. Помимо таланта у нас еще есть характер. На кону был трофей - мы понимали всю важность этого противостояния. Что сказать - я счастлив", - отметил главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам.