Германия первой из европейских команд пробилась на чемпионат мира

Сборная Германии первой из европейских команд обеспечила себе путевку в финальную стадию чемпионата мира. Произошло это благодаря крупной победе над Северной Македонией (4:0) в матче восьмого тура квалификации.

Не преувеличением будет сказать, что встреча в Скопье была принципиальной для немцев: именно подопечные Игора Ангеловски нанесли Бундестим единственное поражение в нынешнем отборочном цикле, сенсационно одолев ее в Дуйсбурге (2:1). Впрочем, тогда тренером сборной Германии был Йоахим Лев, а теперь - Ханси Флик.

При новом наставнике немцы одержали пять побед, забив 16 мячей. Надо полагать, один из грандов мирового футбола вышел из кризиса, в который он угодил на Евро-2020. На том турнире Германия хоть и вышла из группы, но уже в 1/8 финала уступила англичанам. Некоторым игрокам, особенно Томасу Мюллеру, пришлось выслушать немало критики в свой адрес. Но пришел Флик - и пока никаких проблем нет.

- Первый тайм с Северной Македонией иногда был немного сумасшедшим, а в предыдущем матче с Румынией, например, нам не хватало точности. Мы разыгрались после забитого мяча и дальше были последовательны. Я доволен, поскольку главная задача выполнена - Германия вышла на первенство планеты. Это то, чего мы хотели. Нужно похвалить ребят за их отношение к делу, они не сдавались, - отметил Флик.

По мнению полузащитника мюнхенской "Баварии" и одного из лидеров немецкой сборной Сержа Гнабри, у немцев есть все шансы завоевать титул в Катаре.

- У нас есть все необходимые качества, которые нужны для победы на чемпионате мира. Команда обладает большим потенциалом, стремится только к трофею - это часть традиции нашей сборной, - сказал Гнабри.

Если с первым местом в группе "J" все уже ясно, то за вторую строчку развернулась нешуточная борьба. На данный момент ее занимают румыны, обыгравшие в важнейшем матче Армению (1:0). В активе команды Мирела Рэдоя 13 очков, далее идут Северная Македония и Армения, набравшие по 12 очков. Чисто теоретически шансы на стыковые встречи есть даже у Исландии (восемь баллов). Многое станет ясно уже по итогам следующего тура, в котором Армения примет Северную Македонию, а исландцы отправятся в Бухарест.

Близки к выходу в финальную стадию ЧМ-2022 Нидерланды: "оранжевые" разгромили Гибралтар (6:0), одержав четвертую победу подряд в отборочном цикле. Дубль в этой встрече оформил Мемфис Депай: нападающий "Барселоны" отличился в 14-й раз за национальную команду за календарный год, побив тем самым рекорд Патрика Клюйверта.

Немцы выиграли во всех пяти матчах при новом главном тренере Ханси Флике, забив 18 мячей

Что касается турнирной ситуации, то Нидерланды лидируют в своей группе с 19 очками. Далее идут норвежцы (17 очков), обыгравшие на своем поле Черногорию (2:0), и турки (15), вырвавшие победу на выезде у Латвии в компенсированное время благодаря точному удару с пенальти (2:1).

Серьезная борьба предстоит в группе "Е", в которой выступают бронзовые призеры чемпионата мира бельгийцы. В активе "красных дьяволов" 16 очков. Если не произойдет форс-мажора, команда Роберто Мартинеса должна заработать прямую путевку на турнир в Катар. А вот за второе место будут бороться Чехия и Уэльс, набравшие по 11 очков. На неделе чехи одолели в гостях Белоруссию (2:0), а валлийцы удачно съездили в Эстонию (1:0). Важный момент: Чехии осталось провести только один поединок в квалификации - дома против эстонцев, в то время как Уэльс сыграет еще два матча - на своем поле с белорусами и Бельгией.

Кстати

Сборная Франции стала победителем Лиги наций, обыграв в финале в драматичной схватке испанцев (2:1). Как и в полуфинале с Бельгией, "трехцветные" добились своего, уступая по ходу встречи. Голы в решающей встрече у французов забили Карим Бензема и Килиан Мбаппе, причем гол форварда "ПСЖ" получился скандальным: представители испанской команды уверены, что в том эпизоде Мбаппе находился в офсайде, который не усмотрел VAR. Как бы то ни было, Франция победила и стала первой сборной, выигравшей три международных титула - чемпионат мира (1998, 2018), чемпионат Европы (1984, 2000) и Лигу наций. "Очень горд и счастлив за футболистов. Мы отставали в счете как в полуфинале, так и в финале. Помимо таланта у нас еще есть характер. На кону был трофей - мы понимали всю важность этого противостояния. Что сказать - я счастлив", - отметил главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам.