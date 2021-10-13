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13.10.2021 21:31
Рубрика: Спорт

"Молодежка" разгромила Литву в отборе на чемпионат Европы по футболу

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8586)
Молодежная сборная России разгромила на выезде Литву со счетом 3:0 в матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы. Дубль оформил форвард столичного "Динамо" Константин Тюкавин, еще один мяч соперники отправили в свои ворота.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

С девятью очками в активе россияне занимают второе место в группе "С", а лидирует здесь Испания. Наши конкуренты набрали столько же очков, но у них есть игра в запасе, а также преимущество по дополнительным показателям.

Напомним, что в финальный турнир Евро-2023 среди полодежных команд, который пройдет в Грузии и Румынии, попадут девять победителей групп, а также лучшая команда среди вторых мест. Молодежный Евро является квалификационным турниром на Олимпиаду-2024: по итогам соревнований в Париж отправятся три сильнейшие команды. Отметим, что французы на правах хозяев автоматически примут участие на Играх.

ЦСКА одолел дебютанта Премьер-лиги на чужом поле
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