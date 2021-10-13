"Молодежка" разгромила Литву в отборе на чемпионат Европы по футболу

Молодежная сборная России разгромила на выезде Литву со счетом 3:0 в матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы. Дубль оформил форвард столичного "Динамо" Константин Тюкавин, еще один мяч соперники отправили в свои ворота.

С девятью очками в активе россияне занимают второе место в группе "С", а лидирует здесь Испания. Наши конкуренты набрали столько же очков, но у них есть игра в запасе, а также преимущество по дополнительным показателям.

Напомним, что в финальный турнир Евро-2023 среди полодежных команд, который пройдет в Грузии и Румынии, попадут девять победителей групп, а также лучшая команда среди вторых мест. Молодежный Евро является квалификационным турниром на Олимпиаду-2024: по итогам соревнований в Париж отправятся три сильнейшие команды. Отметим, что французы на правах хозяев автоматически примут участие на Играх.