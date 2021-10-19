Матч КХЛ "Сочи" - "Авангард" начался с драки игроков

На выходных в Сочи прошли сразу два громких поединка по смешанным единоборствам. Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова, а Александр Шлеменко - Артура Гусейнова. Эстафету у них подхватили хоккеисты: массовая драка в матче "регулярки" Континентальной хоккейной лиги "Сочи" - "Авангард" началась буквально сразу после вбрасывания.

В матче "Сочи" - "Авангард" зрители увидели не только увлекательный хоккей, но и кулачные бои. Фото: скриншот smotrim.ru

В разборках, завязавшихся на третьей секунде матча, приняли участие шесть человек, и все они получили по пять минут штрафа. Выглядело это, как ремейк событий 11-летней давности. Тогда хоккеисты подмосковного "Витязя" устроили бойню в Омске все тому же "Авангарду". Любопытная подробность: "Витязь", как и сейчас "Сочи", возглавлял один из самых одиозных персонажей КХЛ, Андрей Назаров. Разумеется, драка в Сочи была целиком и полностью его идеей. Выбор стартовой пятерки "Сочи", в которую вошли специфические ребята, на это недвусмысленно намекал.

- Седьмая моя игра в клубе, задачей на сегодняшний матч было сплотиться. Ничто не сплачивает лучше, чем коллективная драка или коллективная пьянка. Но пить нам нельзя, сезон идет, так что выбрали драку, - раскрыл карты Назаров после матча.

Андрей Назаров: Ничто не сплачивает лучше, чем пьянка или драка. Мы выбрали драку

Впрочем, наставник "Авангарда" Боб Хартли к такому развитию событий оказался готов. В "старте" у гостей вышли тоже крепкие игроки, сумевшие дать сочинцам отпор.

- Игроки "Сочи" говорили нашим, что у них нет выбора. Назаров хочет устроить драку с первой секунды матча. Я думал, эти времена позади, остались в восьмидесятых-девяностых. Мы не говорили своим игрокам драться, мы лишь сказали ожидать чего угодно. Возможно, Назаров хотел мотивировать своих игроков, может, ему положены бонусы от продажи билетов или повышения ТВ-рейтингов, я не знаю.

Интересно, что было бы, если бы тренеры команд давали пресс-конференции не порознь, как сейчас положено по ковидным правилам, а вместе. Потому что слова Хартли Назарова явно задели. И ответил он по-хамски, мол, "я не знаю, о чем Боб Хартли говорил, он может ехать к себе в Канаду и там сказки рассказывать".

Почему Назаров для "сплачивания" выбрал именно этот матч, теперь можно только догадываться: то ли из-за особых чувств к "Авангарду" и конкретно к Хартли, то ли в честь 600-го матча в своей тренерской карьере.

Что касается собственно хоккея, "Авангард" одержал победу - 5:4, а в соцсетях опубликовал аудиоверсию басни Ивана Крылова "Слон и моська".