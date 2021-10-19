Матч КХЛ "Сочи" - "Авангард" начался с драки игроков

Новости

Сенатор: Оппоненты России хотят активнее использовать IT-компании 18:09
В КЧР обезврежена ячейка международной террористической организации 18:05
Путин обсудил с Васильевым планы "Единой России" 18:03
В ПФР рассказали, как получить ежемесячную выплату из маткапитала 17:54
Одну из башен "Москва-Сити" эвакуировали из-за пожара 17:49
Минюст улучшит систему блокирования экстремистских материалов в сети 17:44
Песков: Антиковидные ограничения не влияют на график Путина 17:43
Как новая методика Росстата по оценке доходов скажется на россиянах 17:40
Беларусь рассчитывает выпустить собственную вакцину в 2023 году 17:38
В Коми непривитых граждан старше 65 лет отправили на самоизоляцию 17:34
Минцифры проверит знания чиновников о кибербезопасности 17:17
Попова: QR-коды зачастую применяют неправильно 17:15
Хуснуллин: Городские электрички могут появиться более чем в 20 регионах РФ 17:11
Путин объяснил, почему морские порты РФ проигрывают конкуренцию 16:57
В Калмыкии завели дело о реабилитации нацизма на страницах библиотечной книги 16:53
Эксперт прокомментировал введение QR-кодов в Петербурге 16:51
РСПП предложил ввести плату за проезд большегрузов по региональным дорогам 16:51
В России снизилось количество убийств 16:50
В Госдуме выяснят причины нарушений при исполнении бюджета-2020 16:47
В Москве заработала первая камера, которая выявляет погашенные фары 16:45
Предложение новостроек за месяц выросло на 38% 16:40
В ГИБДД рассказали, в какой день недели чаще всего люди гибнут на дорогах 16:23
Лавров назвал фантазиями заявления Киева о встрече Зеленского и Путина 16:17
В России появится единый телекоммуникационный рейтинг регионов 15:59
Путин поручил подготовить план реализации транспортной стратегии 15:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 17:52
Рубрика: Спорт

Матч КХЛ "Сочи" - "Авангард" начался с драки игроков

Текст: Илья Соболев
На выходных в Сочи прошли сразу два громких поединка по смешанным единоборствам. Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова, а Александр Шлеменко - Артура Гусейнова. Эстафету у них подхватили хоккеисты: массовая драка в матче "регулярки" Континентальной хоккейной лиги "Сочи" - "Авангард" началась буквально сразу после вбрасывания.
В матче "Сочи" - "Авангард" зрители увидели не только увлекательный хоккей, но и кулачные бои. Фото: скриншот smotrim.ru В матче "Сочи" - "Авангард" зрители увидели не только увлекательный хоккей, но и кулачные бои. Фото: скриншот smotrim.ru
В матче "Сочи" - "Авангард" зрители увидели не только увлекательный хоккей, но и кулачные бои. Фото: скриншот smotrim.ru

В разборках, завязавшихся на третьей секунде матча, приняли участие шесть человек, и все они получили по пять минут штрафа. Выглядело это, как ремейк событий 11-летней давности. Тогда хоккеисты подмосковного "Витязя" устроили бойню в Омске все тому же "Авангарду". Любопытная подробность: "Витязь", как и сейчас "Сочи", возглавлял один из самых одиозных персонажей КХЛ, Андрей Назаров. Разумеется, драка в Сочи была целиком и полностью его идеей. Выбор стартовой пятерки "Сочи", в которую вошли специфические ребята, на это недвусмысленно намекал.

- Седьмая моя игра в клубе, задачей на сегодняшний матч было сплотиться. Ничто не сплачивает лучше, чем коллективная драка или коллективная пьянка. Но пить нам нельзя, сезон идет, так что выбрали драку, - раскрыл карты Назаров после матча.

Андрей Назаров: Ничто не сплачивает лучше, чем пьянка или драка. Мы выбрали драку

Впрочем, наставник "Авангарда" Боб Хартли к такому развитию событий оказался готов. В "старте" у гостей вышли тоже крепкие игроки, сумевшие дать сочинцам отпор.

- Игроки "Сочи" говорили нашим, что у них нет выбора. Назаров хочет устроить драку с первой секунды матча. Я думал, эти времена позади, остались в восьмидесятых-девяностых. Мы не говорили своим игрокам драться, мы лишь сказали ожидать чего угодно. Возможно, Назаров хотел мотивировать своих игроков, может, ему положены бонусы от продажи билетов или повышения ТВ-рейтингов, я не знаю.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ЦСКА одолел "Спартак" в чемпионате КХЛ

Интересно, что было бы, если бы тренеры команд давали пресс-конференции не порознь, как сейчас положено по ковидным правилам, а вместе. Потому что слова Хартли Назарова явно задели. И ответил он по-хамски, мол, "я не знаю, о чем Боб Хартли говорил, он может ехать к себе в Канаду и там сказки рассказывать".

Почему Назаров для "сплачивания" выбрал именно этот матч, теперь можно только догадываться: то ли из-за особых чувств к "Авангарду" и конкретно к Хартли, то ли в честь 600-го матча в своей тренерской карьере.

Что касается собственно хоккея, "Авангард" одержал победу - 5:4, а в соцсетях опубликовал аудиоверсию басни Ивана Крылова "Слон и моська".

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Сочи" Спортивные организации Хоккейные клубы "Авангард"