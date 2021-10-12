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12.10.2021 22:59
Рубрика: Спорт

ЦСКА одолел "Спартак" в чемпионате КХЛ

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8584)
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось столичное дерби - ЦСКА играл со "Спартаком". Армейцы оказались более удачливыми и добились победы со счетом - 1:0.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Единственную шайбу в концовке первого периода забросил Сергей Плотников, реализовавший большинство. Отметим, что для армейцев эта победа над "красно-белыми" стала второй в сезоне, до этого они обыграли "Спартак" со счетом 5:3.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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На послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Сергей Федоров так охарактеризовал поединок:

- Упорная, хорошая игра. Обе команды прессинговали, создали много моментов. Думаю, что счет не по игре - должно было быть больше заброшенных шайб. Но так сложилась игра. Считаю, что мы выполнили план на игру, особенно что касается игры без шайбы. Были ошибки, без них никуда, но это игра ошибок. Это хоккей - очень быстрая игра. Соперник был очень хорошим. Наших ребят с победой, процесс идет. Мы работаем дальше, мы хотим становиться не только лучше, но и солиднее: доигрывать каждый момент, правильно распоряжаться каждой шайбой.

Между тем

Издание The Athletic представило итоги анонимного опроса среди генеральных менеджеров и тренеров клубов НХЛ для определения лучшего голкипера лиги.

Первое место в опросе занял российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский. Следом расположились: Коннор Хеллибайк ("Виннипег"), Марк-Андре Флери ("Чикаго"), Кэри Прайс ("Монреаль"), Джон Гибсон ("Анахайм).

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига)