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10.10.2021 18:51
Рубрика: Спорт

"Авангард" одержал победу над "Спартаком" в чемпионате КХЛ

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(8583)
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги не обходится без неожиданных и порой сенсационных результатов.

Так, ЦСКА потерпел неожиданное поражение от китайского "Куньлуня" - 1:2.

Фото: Angelika Warmuth/picture alliance via Getty Images
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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Тайлер Вон и Кори Кейн. У москвичей точным броском отметился Никита Нестеров.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер армейцев Сергей Федоров, несмотря на результат, нашел за что похвалить свою команду:

- Болельщики со мной согласятся - получилась хорошая и интенсивная игра. Считаю, что в первые десять минут стартового периода мы могли увеличить преимущество, забросить на два гола больше. Но, к сожалению, не сложилось. В процессе матча "Куньлунь" вернулся в игру, что в итоге привело к пропущенному в третьем периоде голу. Несмотря ни на что, я благодарен ребятам, показали командную игру, но на индивидуальные моменты нужно будет обратить внимание. И работать дальше.

Перевал серию поражений омский "Авангард", который в Балашихе одержал победу над "Спартаком" - 5:2.

Первую шайбу в ворота гостей забросил Сергей Толчинский. Затем Корбан Найт удвоил преимущество "ястребов". Позже Ивану Дроздову и Андрею Локтионову во втором периоде удалось сократить отставание. Однако в третьем отрезке Франсис Паре, Арсений Грицюк и Владимир Брюквин отличились в составе "Авангарда" и принесли убедительную победу.

Наставник "Авангарда" Боб Хартли был очень доволен тем, что его команда смогла забросить пять шайб в поединке против московского "Спартака"

"Горжусь своей командой. Очень важно, что мы смогли забросить пять раз. Например, в проигранном матче с "Барысом" мы не забросили ни разу, хотя моментов создали массу. Но это спорт, хоккей, и такие ситуации бывают с любой командой. Главное - проявлять характер и представлять свой клуб с гордостью, что мы и делали", - подвел итоги матча наставник "Авангарда" Боб Хартли.

Тем временем стали известны первые три игрока олимпийской сборной России, которые помогут команде на Играх в Пекине.

В число приглашенных вошли: нападающие Александр Овечкин и Никита Кучеров, а также голкипер Андрей Василевский.

Фото: MARIUS BECKER/ EPA
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Все трое выступают в НХЛ. Овечкин защищает цвета "Вашингтона", Кучеров и Василевский являются игроками "Тампы Бэй".

Добавим, что расширенные списки игроков всех команд будут представлены до 15 октября этого года. Ну а предварительные составы команд на Игры-2022 будут объявлены к январю.

Правда не очень ясно - будет ли в их числе команда Китая.

Ранее сообщалось, что команду хозяев Игр могут снять с турнира из-за слабости сборной.

При этом в Международной федерации хоккея (ИИХФ) призывают обождать ноябрьских контрольных матчей сборной Китая, по итогам которых и будет принято окончательное решение.

Ну а пока почетный президент ИИХФ Рене Фазель заявил журналистам, что офис Международной федерации хоккея работает над тем, чтобы китайская команда, несмотря ни на что, смогла сыграть на Олимпиаде.

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