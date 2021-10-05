Сможет ли наша сборная по хоккею успешно выступить на Играх-2022

Ведущие хоккейные сборные мира уже начали обнародовать списки игроков на предстоящие в феврале 2022 года Игры в Пекине. Так, главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлов сообщил журналистам, что в национальную команду получили приглашение нападающие Габриэль Ландескуг из "Колорадо Эвеланш", Мика Зибанежад, выступающий за "Нью-Йорк Рейнджерс", и защитник "Тампа Бэй Лайтнинг" Виктор Хедман.

Напомним, что ранее тренерский штаб сборной Канады заявил, что Сидни Кросби, Коннор Макдэвид и Алекс Пьетранджело будут лидерами "Кленовых листьев" в Пекине. А вот российская команда пока сохраняет молчание и тому есть объяснение.

Помните, как несколько дней назад в отечественном хоккее произошли беспрецедентные до этого события? С промежутком в четыре дня главным тренером национальной команды был объявлен сначала Олег Знарок, а затем - Алексей Жамнов. До сих пор нет ясности со штабом, с которым национальная команда поедет на главный хоккейный турнир четырехлетия. В глазах общественности подобные кадровые рокировки выглядят как минимум странно. Будто бы в отечественном хоккее сами не знают, чего хотят.

Корреспондент "Российской газеты" разобрался в ситуации - и выяснил, что удивившие всю страну события являются лишь верхушкой айсберга. Перестановки на ключевых тренерских постах стали отражением более глобальных процессов. Суть их в том, что в российском хоккее накануне Олимпиады-2022 началась полноценная борьба за власть. А смена тренера - это спланированный заговор, который, к слову, пока не удалось воплотить в полной мере.

Ожидалось, что противостояние за сферы контроля над хоккеем обострится уже после выступления сборной в Пекине. Однако оно вступило в "горячую" фазу именно сейчас. Сохранить вертикаль власти не получилось. Система трансформировалась в борьбу мощных групп влияния - каждая из которых стремится получить максимум полномочий по управлению российским хоккеем.

Что же произошло? Все помнят, как неожиданно президент ФХР Владислав Третьяк объявил имя нового главного тренера сборной. Все понимали, что команда, неудачно выступившая во главе с Валерием Брагиным на чемпионате мира, поедет на главный турнир четырехлетия с участием всех сильнейших уже с другим тренером. Но с каким?

В российском хоккее идет борьба между разными кланами, что перед грядущей Олимпиадой вряд ли поможет сборной страны

Ради успешного выступления между ФХР и Знарком были забыты все старые обиды. Как оказалось, конфликт, если и был, касался исключительно финансовой стороны дела и будущего контракта тренера. По информации "РГ", сторонам удалось достичь договоренности на сумму, в несколько раз меньшую той, по которой Олег Валерьевич работал с 2014 по 2018 год. Но почему так спешно был назван кандидат?

Как оказалось, в борьбу за власть вмешались другие группы влияния в нашем хоккее. И практически у каждого был свой готовый тренер. Именно они застопорили решение по другому кандидату, чтобы назвать своих.

Как только ситуация стала патовой, было решено собрать экспертный совет. И получилось, что он и принимал окончательное решение. Правда, не очень понятно на каком основании. Напомним, что экспертный совет не правление ФХР и не какой-то другой важный управляющий спортивный орган. Тем не менее наши замечательные в прошлом игроки Валерий Каменский, Борис Михайлов и Павел Буре, а также Алексей Жамнов приняли решение. Почему? У специалистов есть объяснение.

Разошлись по кланам

Не секрет, что в нашем хоккее на сегодня есть как минимум пять сильных элитных групп, претендующих на полноценное управление хоккеем. Об этом стоит поподробнее.

Начнем с Континентальной хоккейной лиги, возглавляемой председателем совета директоров Геннадием Тимченко. На экспертном совете ее представлял Валерий Каменский, при этом сам Геннадий Николаевич, по нашей информации, присутствовал на заседании. Назначение Алексея Жамнова, который в течение последних шести лет занимал руководящие посты в "Спартаке", объяснимо, и эксперты говорят, что он при формировании штаба сборной на Олимпиаду будет плотно консультироваться с лицами, занимающими высшие должностные посты в лиге.

При этом спортивная и маркетинговая стагнация Континентальной лиги всем известна. В чемпионате России все меньше хоккеистов мирового уровня, способных играть первые роли на международных турнирах. Вот и с точки зрения телевизионных рейтингов наблюдается явное падение. По данным наших партнеров с "Матч ТВ", рейтинг чемпионата КХЛ вдвое меньше, чем у футбольного чемпионата.

Далее идет управленческая команда ЦСКА. На совете ее представляли член попечительского совета красно-синих двукратный олимпийский чемпион, участник Суперсерии-1972 Борис Михайлов и президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Армейцы до последнего стремилась продвинуть своего кандидата в сборную России. Однако бывший звездный игрок Сергей Федоров оказался не у цели по причине полного отсутствия тренерского опыта. А вот Игорь Никитин оказался не готов к работе в национальной команде и принял руководство ярославским "Локомотивом". Тем не менее руководство армейского клуба не теряет надежд возглавить и ФХР. По данным наших источников, Игорь Есмантович стремится занять аналогичную должность в федерации, полностью сменить действующую управленческую команду, назначив на все посты своих подчиненных по армейскому клубу. Правда, этот вариант выглядит сомнительным, поскольку за армейской группой нет никакого международного опыта и поддержки в ИИХФ. Тот же Есмантович, к примеру, совершенно не говорит по-английски. К тому же армейцы не могут похвастаться лидерством в сферах структурной организации и результата. ЦСКА утратил статус лидера клубного чемпионата России, после чемпионства сделан шаг назад.

Еще один серьезный игрок - Федерация хоккея России, до сентября единолично отвечавшая за подготовку сборной к Олимпиаде. Однако все изменилось в считаные дни. Конкуренты сборной России по борьбе за "золото" Олимпиады - например, Канада - объявили состав своего штаба для Пекина еще в конце лета. Причем этот штаб оказался укомплектован очень компетентными тренерскими кадрами. Реакцией ФХР стали переговоры со Знарком. В итоге кандидатура тренера - победителя прошлой Олимпиады оказалась заблокированной и федерации пришлось соглашаться с реалиями коллегиальных вердиктов. Все спортивные аспекты предолимпийской работы оказались в руках Жамнова - фигуры, согласованной всеми группами влияния.

Почему? Просто к потере части управленческих полномочий федерацию привели ее собственные ошибки. Слабое выступление на последнем чемпионате мира требовало более решительных антикризисных шагов. Однако президент Владислав Третьяк с решениями явно затянул.

Не будем забывать и о группе влияния Александра Крылова. Председатель совета директоров ХК "Авангард" пытается капитализировать не только турнирные успехи клуба, действующего чемпиона страны. Но и повышает свой управленческий статус участием в стройке арены для молодежного ЧМ-2023. Топ-менеджер силен тем, что добился определенных успехов в популяризации национального вида спорта, сумел вовлечь в число болельщиков новые слои жителей страны. Его команда продвигает хоккей не в виде идеологии, а в качестве развлечения. Но со спортивной точки зрения достижения противоречивы. Чемпионский "Авангард" де-факто распался сразу после выигрыша титула, в команде сменился состав, и она находится в кризисе, о чем говорят результаты сентября.

Ну и наконец, есть агенты наших заокеанских звезд НХЛ. Скажем прямо - активные попытки влиять на принятие ключевых решений по сборной России налицо. Например, многие российские энхаэловцы не скрывали, что не прочь увидеть в сборной именно Знарка. Уже после поражения на ЧМ поползли слухи о скором уходе Валерия Брагина. Так, одним из ярых сторонников Знарка, по нашей информации, был Александр Овечкин.

Или, например, все лето бывший игрок сборной России Федор Тютин занимался оглушительной критикой руководства ФХР. Выступление выглядело тем более удивительным, что во времена спортивной карьеры Тютин выглядел скупым на слова, несовместимым с понятием "ораторское мастерство" человеком.

Сборная под "колпаком"

Кто бенефициар? Знакомый всем вопрос. На самом деле ответ лежит на поверхности. Большинство российских энхаэловцев работают с двумя хоккейными агентами. Марк Гандлер и Пол Теофанос не просто сопровождают карьеру звездных игроков. Они еще и тесно интегрированы в американскую элиту, причем в случае Теофаноса это спецслужбистский элитный сегмент. Не секрет, что Пол - агент ЦРУ, о чем сам рассказал в интервью американскому изданию в начале 2000-х годов. Личностные качества этих специалистов весьма специфичны. В частности, от них неотъемлема повышенная способность к эффективному манипулированию окружающими людьми. Особенно спортсменами. Влияние на умы воплощается в активные мероприятия по защите собственных бизнес-интересов. Чем больше звезд, работающих с определенным агентом, сыграет на Олимпиаде, тем выше будет его коммерческое благополучие. И тем эффективнее персоны вроде Гандлера и Теофаноса смогут привлекать к сотрудничеству новых, более молодых топ-игроков. Тем легче будет вести работу внутри чемпионата России, склоняя самых талантливых хоккеистов к отъезду в Северную Америку. Помимо своих клиентов-игроков (Панарин, Бобровский, Капризов и другие), Теофанос влияет и на руководителей нашего хоккея. В частности, на Валерия Каменского, которому помогал уехать в НХЛ еще во времена СССР.

В итоге получается, что заокеанская группа влияния навязывает сборной России очень специфический тренерский штаб. Его предполагается укомплектовать людьми, которые почти всю сознательную жизнь прожили в США. Обладают минимальным тренерским опытом и оторваны от реалий отечественного хоккея, однако интегрированы в агентскую бизнес-империю. В помощники Жамнову предлагают Гончара, который является близким товарищем Тютина, а также Набокова, никогда не работавшего в роли тренера вратарей.

Как будем побеждать?

Посмотрите на календарь. До Олимпиады осталось меньше пяти месяцев. Наступил ключевой этап подготовки - когда качество работы напрямую влияет на будущий результат. Казалось бы, именно сейчас нужны стабильность и объединение усилий во имя общей цели. Особенно если помнить, что именно такая система привела к золотому успеху сборной России на Олимпиаде 2018 года, пусть турнир проходил без участия всех сильнейших. Но российскому хоккею диктуют другую реальность. Борьбу за передел сфер влияния. А вывод из картины, как я уже говорил - печальный. Интересы хоккейной страны, дело полноценной подготовки к Олимпиаде приносятся в жертву борьбе разновекторных групп влияния. Претенденты на власть над российским хоккеем сознательно выводят главный турнир четырехлетия из фокуса своих аппаратных и управленческих усилий.

Слухи о том, что позиции ФХР в лице Третьяка и младшего Ротенберга на самом деле не такие сильные и подвергаются атакам других групп, ходили давно. В это верилось мало, но после трюков с назначением главного тренера сборной все стало ясно.

Хотя, с человеческой точки зрения, важен именно результат сборной России. Абсолютное большинство болельщиков ждет Игр не потому, что заинтересовано в победе той или иной группы влияния. А потому, что мечтает снова в предстоящие четыре года гордиться тем, что российская команда - чемпион.