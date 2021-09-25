Павел Буре избран в состав совета ИИХФ

Двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре избран в состав совета Международной федерации хоккея.

В субботу в Санкт-Петербурге на полугодовом конгрессе ИИХФ прошли выборы членов совета Международной федерации хоккея. От России на это место претендовал двукратный олимпийский призер Павел Буре.

По итогам голосования знаменитый в прошлом форвард набрал 60 голосов. Помимо Буре в совет вошли швейцарец Рето Раффайнер, швед Андерс Ларссон, финн Хейкки Хиетанен, и итальянец Андреа Джио.

Ранее на конгрессе ИИХФ Люк Тардиф был избран новым президентом Международной федерации хоккея.