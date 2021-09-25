В ФХР прокомментировали победу Тардифа на выборах президента ИИХФ

В Федерации хоккея России заявили о том, что готовы к совместной работе с новым главой Международной федерации хоккея Люком Тардифом.

В ФХР прокомментировали победу француза Люка Тардифа на выборах нового главы ИИХФ, которые прошли в субботу в Санкт-Петербурге.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что прекрасно знает Тардифа по работе в Международной федерации хоккея и российская сторона готова к плодотворному сотрудничеству.

"Мы его очень хорошо знаем, он уже достаточно долгое времени работает в Международной федерации хоккея. Поздравили, пообщались с ним и начинаем работать во благо развития хоккея", - приводит ТАСС слова Ротенберга.