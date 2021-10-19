Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин стал лучшим игроком матча НХЛ с "Торонто"

Россияне дали повод говорить о себе по итогам очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Так голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 40 из 41 броска в матче с "Торонто", что позволило его команде выиграть 2:1. Победная шайба на счету другого россиянина, Артемия Панарина. Что касается Шестеркина, он был признан первой звездой матча. Интересный факт: начиная со своего дебюта в сезоне 2019/2020 Игорь одержал уже семь побед с 40 сэйвами и больше. Это абсолютно лучший показатель в НХЛ на данный момент.

Отличился российский квартет "Сент-Луиса", обыгравшего "Аризону" 7:4. Дублем за 47 секунд отметился Клим Костин . Так же шайбы забросили Иван Барбашев и Павел Бучневич. А Владимир Тарасенко набрал первое очко в сезоне.