Ковальчук будет генменеджером сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

Олимпийский чемпион, финалист Кубка Стэнли и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук будет генеральным менеджером сборной России по хоккею на Играх 2022 года в Пекине. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер национальной команды Алексей Жамнов.

По словам специального представителя ФХР по международным делам, двукратного олимпийского чемпиона Павла Буре, "Ковальчук сконцентрируется на работе менеджера сборной, а как дальше сложится его карьера, пока непонятно". Ранее Жамнов огласил тренерский штаб команды. В него вошли Алексей Кудашов, Евгений Набоков, Сергей Гончар и Сергей Федоров. Овечкин назвал победу на Олимпиаде своей главной целью