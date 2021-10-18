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18.10.2021 12:56
Рубрика: Спорт

Ковальчук будет генменеджером сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022

Текст: Артур Нанян
Олимпийский чемпион, финалист Кубка Стэнли и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук будет генеральным менеджером сборной России по хоккею на Играх 2022 года в Пекине. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер национальной команды Алексей Жамнов.

По словам специального представителя ФХР по международным делам, двукратного олимпийского чемпиона Павла Буре, "Ковальчук сконцентрируется на работе менеджера сборной, а как дальше сложится его карьера, пока непонятно".

Ранее Жамнов огласил тренерский штаб команды. В него вошли Алексей Кудашов, Евгений Набоков, Сергей Гончар и Сергей Федоров.

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