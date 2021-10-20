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20.10.2021 14:03
Рубрика: Происшествия

Самолет с хоккеистами "Амура" экстренно сел в Татарстане

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Boeing-737-800, на борту которого находились хоккеисты клуба "Амур", совершил экстренную посадку в Татарстане. По факту инцидента в Камской транспортной прокуратуре началась проверка.

Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки самолета в Якутии

По данным надзорного ведомства, воздушное судно в 0 часов 10 минут вылетело из аэропорта Бегишево в Хабаровск. Спустя пять минут бортпроводники услышали звук проникающего в салон воздуха у передней двери. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт и запросил экстренную посадку.

- Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов, - отметили в ведомстве.

Всего в самолете находились 50 человек - 42 хоккеиста и сотрудники команды "Амур" и восемь членов экипажа. Никто из них в ходе инцидента не пострадал. Для перелета им был предоставлен резервный борт.

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