Федор Емельяненко оказался легче Джонсона на 13 кг перед их боем

Российский боец ММА Федор Емельяненко оказался легче представителя США Тимоти Джонсона почти на 13 кг перед их поединком в Москве 23 октября. Джонсон показал на весах 119,7 кг, Федор - 105,9.

Чуть ранее Джонсон назвал Емельяненко настоящим монстром. Тимоти отметил, что он выйдет в клетку с легендой.

"Посмотрите на Емельяненко - он же настоящий монстр! Считаю, Федор такой же опасный, как и 20 лет назад. А я как будто парень, который пришел из студенческой лиги, и мне говорят: "Иди-ка сыграй один на один с Майклом Джорданом". Возраст здесь вообще никакого значения не имеет. Ты просто понимаешь, что выйдешь в клетку с легендой", - приводит слова Джонсона ТАСС.