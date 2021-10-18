Боец ММА Шлеменко сломал руку, но победил

Боец ММА, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27) одержал победу над Артуром Гусейновым в турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 42.

Владельцем промоушена и организатором поединка является экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

- Для меня большая честь, что такой боец, как Шлеменко, принял участие в моей лиге, - отметил Хабиб после боя. - Когда я начинал, он уже был звездой. Я закончил карьеру, а он дальше продолжает драться. Это человек с большой буквы.

Как сказал Нурмагомедов, есть вероятность, что в марте Шлеменко будет драться за пояс. Ну а пока Александру нужно восстановиться и залечить травмы. Как оказалось, он повредил руку. "Я сломал лунную кость, запястье. Так что из-за этого, может быть, чуть-чуть сбился в настрое, - рассказал Шлеменко в Instagram. - А так боем доволен".