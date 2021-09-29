Ян проведет бой за титул временного чемпиона UFC против Сэндхагена

Экс-обладатель пояса UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян 30 октября в Лас-Вегасе проведет бой за титул временного чемпиона организации против американца Кори Сэндхагена, который заменил Алджамэйна Стерлинга.

Изначально Ян должен был проводить бой против Стерлинга, которому уступил титул чемпиона весной 2021 года из-за дисквалификации за запрещенный удар. Однако обладатель пояса с боя снялся из-за проблем со здоровьем.

Как сообщил ESPN глава промоушена Дана Уайт, 28-летний Ян в итоге все равно подерется за титул чемпиона, хоть и временного. Его соперником станет 29-летний Кори Сэндхаген - третий номер рейтинга в наилегчайшей весовой категории.

Россиянин за карьеру в ММА одержал 15 побед при двух поражениях, статистика Сэндхагена - 14 побед и 3 поражения.