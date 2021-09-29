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29.09.2021 01:15
Рубрика: Спорт

Ян проведет бой за титул временного чемпиона UFC против Сэндхагена

Текст: Максим Домчев
Российский боец UFC Петр Ян. Фото: Александр Щербак/ТАСС Российский боец UFC Петр Ян. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Российский боец UFC Петр Ян. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Экс-обладатель пояса UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян 30 октября в Лас-Вегасе проведет бой за титул временного чемпиона организации против американца Кори Сэндхагена, который заменил Алджамэйна Стерлинга.

Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images
Диллашоу победил Сэндхагена в главном поединке турнира UFC on ESPN 27

Изначально Ян должен был проводить бой против Стерлинга, которому уступил титул чемпиона весной 2021 года из-за дисквалификации за запрещенный удар. Однако обладатель пояса с боя снялся из-за проблем со здоровьем.

Как сообщил ESPN глава промоушена Дана Уайт, 28-летний Ян в итоге все равно подерется за титул чемпиона, хоть и временного. Его соперником станет 29-летний Кори Сэндхаген - третий номер рейтинга в наилегчайшей весовой категории.

Россиянин за карьеру в ММА одержал 15 побед при двух поражениях, статистика Сэндхагена - 14 побед и 3 поражения.

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