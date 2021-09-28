Соперник бойца UFC Петра Яна объяснил, почему снялся с боя-реванша

Боец UFC Петр Ян продолжает подготовку к турниру, который состоится 30 октября в Абу-Даби, несмотря на то что его соперник Алджамейн Стерлинг снялся с боя.

Предполагаемым соперником называют американца Кори Сэндхагена. И тот уже сообщил, что готов выступить против экс-чемпиона промоушена.

Между тем Стерлинг объяснил, почему отказался от реванша. Причина - в старой травме шеи.

- Тренировки шли хорошо, но спарринги давались тяжело, так как быстрая усталость и спазмы все еще сохраняются, - написал он в "Инстаграме". - По словам моего хирурга, это связано с тем, что нервы все еще восстанавливаются после многолетней травмы и операции, которую я только что перенес. В этой ситуации я не хочу рисковать здоровьем. Поэтому попросил об отсрочке.

Напомним, что в марте Ян проиграл Стерлингу и лишился пояса из-за дисквалификации за запрещенный прием.