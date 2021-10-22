Александрова обыграла первую ракетку турнира в Москве и вышла в полуфинал

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла Арину Соболенко из Беларуси в четвертьфинальном матче "ВТБ Кубка Кремля" со счетом 6:3, 6:4. Соболенко является второй ракеткой мира, и она возглавила посев на турнире в Москве, после того как получила wild card от организаторов.

Соперницей Александровой по полуфиналу станет победительница встречи между Марией Саккари (Греция) и экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп (Румыния), которая начнется в 16.00 мск.

Чуть ранее другая наша теннисистка, чемпионка Кубка Кремля 2014 года и прошлогодняя финалистка Анастасия Павлюченкова, которая занимает 13-е место в рейтинге WTA, не сумела выйти в полуфинал. В матче 1/4 финала круга соревнований она уступила чешке Маркете Вондоушовой со счетом 4:6, 2:6.