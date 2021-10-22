Чемпион US Open Медведев рассказал, что нужно для победы

Вторая ракетка мира Даниил Медведев вынужден был сняться с "ВТБ Кубка Кремля", который проходит на этой неделе в Москве, но все равно приехал в столицу, чтобы пообщаться с болельщиками и журналистами.

Однако в конце года Медведеву не придется отдыхать. Ему предстоит защищать титулы на "Мастерсе" в Париже и на Итоговом чемпионате ATP в Турине, а также приложить все силы, чтобы выиграть командный Кубок Дэвиса. О своей форме и целях один из лидеров российского и мирового тенниса поведал на пресс-конференции.

Даниил, вы назвали усталость причиной снятия с турнира в Москве. Речь о вашем физическом или психологическом состоянии?

Даниил Медведев: На самом деле это не единственная причина. Я обязан был озвучить официальную версию для ATP. Но иногда не хочется раскрывать все подробности. Во время "Мастерса" в Индиан-Уэллсе было пару сигналов от тела, которые я почувствовал. Но я о них не хочу говорить. Стараюсь не распространяться на тему травм, если так можно выразиться. В принципе ничего серьезного. Но были моменты, из-за которых я понимал, что не смогу сыграть на Кубке Кремля. Моральной усталости не так много. Наоборот, ощущаю себя на подъеме. А вот физически тяжело. Особенно под конец сезона. С Олимпиады я не возвращался домой. Из Токио перебрался в Америку и находился там безвылазно два или три месяца. Я работаю с большой командой, и мы вместе приняли решение пожертвовать этими соревнованиями в этом году, если я хочу хорошо закончить сезон в плане физического состояния. Календарь был очень необычный - с Олимпиадой и коронавирусом. Все это привело к тому, что в Москве я только разговариваю и не играю.

Но, предупреждая ваш следующий вопрос, сразу скажу, что у меня по-прежнему есть цель выиграть в Москве. Возможно, даже не один раз. Кубок Кремля и другие турниры в России я очень редко пропускал. В принципе хочу почаще выступать перед своей публикой.

Если бы удалось победить в Индиан-Уэллсе, у вас был шанс стать первой ракеткой мира. Чувствуете разочарование из-за того, что не получилось?

Даниил Медведев: Честно, не очень расстроен, но стать первой ракеткой мира остается моей целью, задачей. Надеюсь, когда-нибудь это получится. Даже несмотря на то, что в этом году Новак Джокович пропустил какие-то турниры, но он выиграл три "Больших шлема", а в четвертом был в финале. Он набрал больше всех очков. Поэтому это честно и логично, что он останется лидером рейтинга по итогам сезона. Правда, математически это еще не точно. У меня есть шанс его догнать. Если получится, буду счастлив. Не получится, Новак заслужил быть первым. Тут никаких проблем.

Главная цель Даниила Медведева - быть лучшей версией себя на каждом новом турнире

Одолев Новака в финале US Open, вы сказали ему, что он лучший в истории. Насколько вы были искренны? Или, скорее, пытались утешить соперника после болезненного поражения?

Даниил Медведев: Если бы я так не думал, то никогда бы не произнес этих слов. Я вообще не склонен к таким откровениям. Но решил, что надо это сказать, так как был подходящий момент. И я сказал это искренне. Я к Новаку очень хорошо отношусь, думаю, что он ко мне тоже.

Вы выиграли Итоговый чемпионат, турнир "Большого шлема". Что дальше?

Даниил Медведев: Моя главная цель - совершенствовать свое мастерство и быть лучшей версией себя на каждом турнире вне зависимости от категории: будь то "Шлем", или ATP-250, или командный турнир. Да, я хочу выиграть еще "мэйджоры", стать первым в мире и держаться в топе еще много лет. Поэтому важно работать с полной самоотдачей, оставаться требовательным к себе, чтобы перенести все то, что я приобрел по ходу подготовки на корт во время турнира. Очевидно, что все выиграть невозможно. Никто не выигрывал, предположим, 60 матчей подряд. Понятно, будут и поражения. Но если есть игра - будут и победы.

Вы упомянули командные соревнования. В декабре состоится финал Кубка Дэвиса. У России сейчас идеальный состав для победы...

Даниил Медведев: Да, я буду играть Кубок Дэвиса, во всяком случае, собираюсь это сделать, если ничего сверхъестественного не случится. Мы с ребятами хотим его выиграть. В прошлый раз они были в полуфинале, проиграли в очень обидном матче канадцам. Но этот год мы начали с победы на ATP Cup. Мы вместе с Кареном Хачановым, Андреем Рублевым с 12 лет играли разные командные турниры - чемпионаты Европы и мира. И вот нам удалось взять первый взрослый командный титул. Поэтому хотим добавить Кубок Дэвиса в копилку. Надеюсь, нам это удастся. У нас же самая сильная команда - четыре игрока стоят в топ-30. В мире такого ни у кого нет.