На ЧМ по трековым гонкам россияне шесть раз поднимались на пьедестал

Во французском городе Рубе завершился чемпионат мира по велотреку. Россияне на этих соревнованиях выиграли шесть наград: два "серебра" и четыре "бронзы".

У Дарьи Шмелевой "серебро" и "бронза". Могла быть еще награда, если бы не обидное падение в дисциплине кейрин. Фото: EPA

По общему числу призовых мест наша сборная поделила высокое пятое место с хозяевами соревнований французами и бельгийцами. На вершине неофициального командного зачета Германия - 11 наград (6 + 2 + 3). Далее идут Нидерланды (5 + 3 + 2), замыкает сильнейшую тройку Италия (4 + 3 + 3).

Наибольший вклад в нашу медальную копилку сделали девушки. Анастасия Войнова взяла индивидуальное "серебро" по итогам гита (гонка на время) на 500 метров, и она же в компании с Наталией Антоновой, Дарьей Шмелевой, Яной Тыщенко дошла до финала командного спринта, где россиянки уступили Германии.

Вообще, эта дисциплина - коронная для Войновой и Шмелевой. В паре девушки становились призерами двух Олимпиад - "серебро" в бразильском Рио-де-Жанейро-2016 и "бронза" минувшим летом в японском Токио. Но совсем недавно правила в этом виде программы велотрека изменились, в заездах в командном спринте теперь не две участницы, а три. Ну и плюс возможна замена одной спортсменки между стартами на разных стадиях соревнований. Вот почему у нас теперь здесь не две медалистки, а сразу четыре.

В активе Шмелевой в Рубе еще и "бронза" в гите 500 м, Тыщенко заняла третье место в кейрине - это своеобразная для зрительского восприятия гонка, где скорость велосипедистам задает мини-мотоцикл "дерни", покидающий дорожку за 600 метров до финиша.

У мужчин в сборной России отличились обладатели "бронзы" Михаил Яковлев (кейрин) и Сергей Ростовцев (гонка на выбывание).

Для сравнения посмотрим на результаты нашей гонки по итогам прошлогоднего чемпионата мира в немецком Берлине - лишь одно "серебро". Сейчас могло быть и лучше, если бы не досадное падение неутомимой Шмелевой уже после финиша полуфинального заезда в кейрине. Дарья получил сильные ушибы, ее отправили в больницу для прохождения обследования, и, естественно, ни о каком участии в финале кейрина речь уже не шла.