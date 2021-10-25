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25.10.2021 21:13
Рубрика: Спорт

"Локомотив" одержал первую победу при новом тренере

Текст: Артур Нанян
Московский "Локомотив" одолел на своем поле "Сочи" в матче 12-го тура чемпионата страны - 2:1. Эта победа стала первой для "красно-зеленых" при Маркусе Гисдоле.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

До сегодняшней встречи "железнодорожники" провели два поединка при немецком тренере: в Премьер-лиге против "Рубина" (2:2) и в Лиге Европы с "Галатасараем" (0:1). После этих игр "Локомотив" немало критиковали, так что в понедельник вечером столичный клуб обязан был реабилитироваться перед своими болельщиками.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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К началу второй половины хозяева вели 2:0: в свои ворота мяч отправил защитник "Сочи" Иван Юрганов, плюс дебютный гол за "Локомотив" забил хорват Тин Едвай. Гости ответили на это эффектным попаданием Жоаозиньо со штрафного в компенсированное время.

Благодаря победе "Локомотив" поднялся на четвертое место с 21 набранным очком, опередив по дополнительным показателям "Краснодар" и сочинцев. Впереди только ЦСКА с "Динамо" (по 21 очку), и "Зенит" (23).

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