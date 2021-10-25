В Белграде стартовал ЧМ по боксу

В столице Сербии Белграде стартовал чемпионат мира по боксу. Сборная России на этом турнире представлена боксерами, которые полтора месяца назад стали победителями на чемпионате страны, проходившем в Кемерове. Капитаном нашей команды выбран 20-летний Джамбулат Бижамов, двукратный чемпион России в весовой категории до 75 кг.

Чемпионат мира пройдет в 13 весовых категориях, утвержденных Международной ассоциацией бокса (вступили в силу с 1 октября 2021 года). Призовой фонд соревнований составит 2,6 млн долларов. Чемпионы, серебряные и бронзовые призеры в каждом весе получат, соответственно, по 100, 50 и 25 тысяч долларов.

По словам генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева, наша сборная рассчитывает увезти из Белграда минимум три "золота": "Мы верим, что вернемся с тремя золотыми медалями. Думаю, что мы вправе рассчитывать на первое общекомандное место".

Финалы турнира пройдут 5 и 6 ноября.