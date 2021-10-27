Дина Аверина наконец получила заслуженные оценки и золотую медаль

После судейского скандала на Олимпийских играх в Токио российские "художницы" Дина и Арина Аверины снова сражаются за медали. На этот раз на чемпионате мира, который также проходит в Японии - в Китакюсю. И, наконец, Дина получила заслуженные оценки и стала чемпионкой.

Сначала она выиграла "золото" в упражнении с обручем, набрав 27,750 балла и заметно превзойдя всех соперниц по уровню выступления и полученным оценкам. "Серебро" завоевала белоруска Алина Горносько (25,950), "бронза" - у итальянки Софии Раффаэли (25,850). Сестра-близняшка нашей примы Арина Аверина, к сожалению, не попала на пьедестал. Из-за потери предмета она стала лишь шестой (24,950).

А потом было совершенно невероятное выступление с мячом, за которое Дина получила недосягаемые 29,125 балла. И на этот раз сестры вместе получали поздравления. Арина заняла второе место (27,675). Тройку призеров замкнула белоруска Алина Горносько (27,300). Дина, как и на Олимпиаде, находится в потрясающей форме. Поэтому очень жаль, что полноценного реванша не получится. Главной соперницы и обидчицы россиянки на чемпионате мира нет. Олимпийская чемпионка Линой Ашрам, отобравшая - не без помощи судей - "золото" у Дины Авериной, несмотря на потерю ленты в финальном упражнении, как и вся сборная Израиля, снялась с турнира задолго до его начала - еще в сентябре.

С одной стороны, в пропуске крупного старта после победы на Олимпиаде ничего необычного нет. Например, в Китакюсю только что завершился ЧМ по спортивной гимнастике. Чемпионка Игр в команде Ангелина Мельникова там выступила и завоевала "золото" в индивидуальном многоборье - между прочим, первое для нашей страны с 2010 года и триумфа Алии Мустафиной. А вот мужская сборная во главе с абсолютными чемпионами мира прошлых лет Никитой Нагорным и Артуром Далалояном, которая также стала в Токио сильнейшей, турнир пропустила. Но, согласитесь, их успехи на Играх никто под сомнение не ставил.

А к судейству турнира "художниц" вопросов очень много: оценки уж очень подозрительно поменялись за вечер после квалификации, в которой Аверины лидировали, а Ашрам все так же теряла предмет, что и спровоцировало множество протестов на выставленные баллы. Выйти на ковер и доказать свое мастерство и превосходство кажется самым логичным решением. Но не для Ашрам, уже вытащившей счастливый билет. Тем более что в федерации художественной гимнастики Израиля сейчас хватает и внутренних проблем, связанных в том числе с формированием тренерского штаба и сборной на следующий цикл.

На турнире в Японии Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира

К сожалению, не выступят на ЧМ и олимпийские чемпионки в групповом многоборье из Болгарии, которые в борьбе за "золото" опередили российских гимнасток. Здесь история более понятная. Команда прибыла в Японию в полном составе - Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова, Лаура Траатс и Эрика Зафирова. Однако, как сообщила пресс-служба болгарской федерации, Лаура Траатс получила травму на одной из тренировок в разминочном зале. Наша команда в групповом упражнении изменилась по сравнению с олимпийским составом. В Китакюсю выступят Мария Толкачева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Анастасия Близнюк.