Карпин высказался о роли Головина и Миранчука в сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о форме Александра Головина и Алексея Миранчука и об их роли в команде.

В последнее время Миранчук получает совсем мало игровой практики, а Головин совсем недавно восстановился после травмы. Накануне ключевых матчей отборочного турнира ЧМ-2022 состояние этих игроков вызывает опасения у болельщиков.

"Хотелось бы, чтобы они были в лучшей форме. Хотя тут разговор даже не столько про форму, а именно про игровое время. Конечно, хотелось бы, чтобы Головин не травмировался и провел больше минут на поле. С одной стороны. С другой - он был бы более уставшим, если бы провел все эти игры. Хотелось бы, чтобы Миранчук получал больше игровой практики? Да, хотелось бы", - цитирует Карпина "Матч ТВ".

Главный тренер сборной России добавил, что команда с Головиными и Миранчуком одерживала победы и проигрывала. Поэтому в национальной команде (и не только в российской) нет игроков, с которыми команда точно одержала бы победу.