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05.11.2021 15:01
Рубрика: Спорт

Карпин высказался о роли Головина и Миранчука в сборной

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о форме Александра Головина и Алексея Миранчука и об их роли в команде.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В последнее время Миранчук получает совсем мало игровой практики, а Головин совсем недавно восстановился после травмы. Накануне ключевых матчей отборочного турнира ЧМ-2022 состояние этих игроков вызывает опасения у болельщиков.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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"Хотелось бы, чтобы они были в лучшей форме. Хотя тут разговор даже не столько про форму, а именно про игровое время. Конечно, хотелось бы, чтобы Головин не травмировался и провел больше минут на поле. С одной стороны. С другой - он был бы более уставшим, если бы провел все эти игры. Хотелось бы, чтобы Миранчук получал больше игровой практики? Да, хотелось бы", - цитирует Карпина "Матч ТВ".

Главный тренер сборной России добавил, что команда с Головиными и Миранчуком одерживала победы и проигрывала. Поэтому в национальной команде (и не только в российской) нет игроков, с которыми команда точно одержала бы победу.

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