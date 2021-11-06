Новости

Фигуристы Артемьева - Назарычев выиграли бронзу на дебютном Гран-при 06.11.2021
Российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг 06.11.2021
Шесть городов мира могут уйти под воду к 2030 году 06.11.2021
Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде 06.11.2021
Минюст Грузии разоблачил Саакашвили с приемом пищи во время голодовки 06.11.2021
Герой России Антон Шкаплеров стал новым командиром МКС 06.11.2021
"Галатасарай" требует засчитать "Локомотиву" поражение 06.11.2021
Ушла из жизни вдова космонавта Алексея Леонова 06.11.2021
"Барселона" упустила победу над "Сельтой", ведя со счетом 3:0 06.11.2021
Российские пловцы взяли серебро ЧЕ в эстафете 06.11.2021
Танцоры Степанова - Букин выиграли бронзу Гран-при в Турине 06.11.2021
Лидер премьер-лиги "Челси" потерял очки в матче с "Бернли" 06.11.2021
Экс-министр экономики Украины предсказал скорое банкротство страны 06.11.2021
За сутки 65 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса 06.11.2021
Еще один ракетный дивизион заступил на охрану воздушных рубежей Беларуси 06.11.2021
Первый за полтора года рейс из Москвы прибыл на Пхукет 06.11.2021
"Крылья Советов" разгромили "Химки" в чемпионате России по футболу 06.11.2021
Посол Эфиопии опроверг сообщения об окружении Аддис-Абебы 06.11.2021
Мурашко: Экспертиза детской вакцины от коронавируса скоро завершится 06.11.2021
Дмитрий Мезенцев - о новом этапе интеграции Беларуси и России в проекте "Вопрос номер один" 06.11.2021
Президент Узбекистана анонсировал изменения в конституции страны 06.11.2021
Вышел новый тизер четвертого сезона "Очень странных дел" 06.11.2021
"Арсенал" разошелся миром с игравшей почти весь матч вдесятером "Уфой" 06.11.2021
Трейлер: Майк Тайсон и "Гора" из "Игры престолов" в арабском боевике 06.11.2021
Эксперт назвала уровень зарплат в сфере IT 06.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
06.11.2021 23:43
Рубрика: Спорт

Фигуристы Артемьева - Назарычев выиграли бронзу на дебютном Гран-при

Текст: Анна Козина
Фото: Ольга Бенар \ РИА Новости Фото: Ольга Бенар \ РИА Новости
Фото: Ольга Бенар \ РИА Новости

Российская спортивная пара Юлия Артемьева - Михаил Назарычев заняли третье место на Гран-при в Турине. Для бронзовых призеров чемпионата мира среди юниоров 2020 года это был дебютный взрослый этап серии.

Артемьева и Назарычев шли четвертыми после короткой программы, но после произвольной сумели опередить опытных итальянцев Николь Делла Монику и Маттео Гуаризе. Ни российским, ни итальянским фигуристам не удалось показать чистые прокаты, но наша пара ошибалась меньше.

В сумме за два выступления Юлия и Михаил набрали 187,01 балла. Золото выиграли серебряные призеры Олимпийских игр, многократные чемпионы мира китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (224,55), вторыми стали их соотечественники Пэн Чэн и Цзин Ян (211,86).

Еще одна российская пара Алина Пепелева - Роман Плешков заняла шестое место (162,71), как и на своем первом Гран-при в США.

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Италии
Спорт Фигурное катание