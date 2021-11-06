Фигуристы Артемьева - Назарычев выиграли бронзу на дебютном Гран-при

Российская спортивная пара Юлия Артемьева - Михаил Назарычев заняли третье место на Гран-при в Турине. Для бронзовых призеров чемпионата мира среди юниоров 2020 года это был дебютный взрослый этап серии.

Артемьева и Назарычев шли четвертыми после короткой программы, но после произвольной сумели опередить опытных итальянцев Николь Делла Монику и Маттео Гуаризе. Ни российским, ни итальянским фигуристам не удалось показать чистые прокаты, но наша пара ошибалась меньше.

В сумме за два выступления Юлия и Михаил набрали 187,01 балла. Золото выиграли серебряные призеры Олимпийских игр, многократные чемпионы мира китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (224,55), вторыми стали их соотечественники Пэн Чэн и Цзин Ян (211,86).

Еще одна российская пара Алина Пепелева - Роман Плешков заняла шестое место (162,71), как и на своем первом Гран-при в США.