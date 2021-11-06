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06.11.2021 21:23
Рубрика: Спорт

Танцоры Степанова - Букин выиграли бронзу Гран-при в Турине

Текст: Анна Козина
Фото: Ольга Бенар \ РИА Новости Фото: Ольга Бенар \ РИА Новости
Фото: Ольга Бенар \ РИА Новости

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова - Иван Букин стали третьими на Гран-при Италии, который проходит в Турине.

Для неоднократных призеров чемпионатов Европы это был первый старт в сезоне, поэтому после ритм-танца партнерша призналась, что им не хватает соревновательной практики и, как следствие, уверенности. Однако произвольный танец "Ромео и Джульетта" - а эта постановка действительно удалась нашей паре - был исполнен великолепно. За два выступления россияне набрали 202,18 балла.

Победу в соревнованиях одержали четырехкратные чемпионы мира и пятикратные чемпионы Европы французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (220,06). Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл - Захари Донохью (207,90).

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