Танцоры Степанова - Букин выиграли бронзу Гран-при в Турине

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова - Иван Букин стали третьими на Гран-при Италии, который проходит в Турине.

Для неоднократных призеров чемпионатов Европы это был первый старт в сезоне, поэтому после ритм-танца партнерша призналась, что им не хватает соревновательной практики и, как следствие, уверенности. Однако произвольный танец "Ромео и Джульетта" - а эта постановка действительно удалась нашей паре - был исполнен великолепно. За два выступления россияне набрали 202,18 балла.

Победу в соревнованиях одержали четырехкратные чемпионы мира и пятикратные чемпионы Европы французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (220,06). Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл - Захари Донохью (207,90).