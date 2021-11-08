Скончалась 21-летняя российская волейболистка "Уфимочки-УГНТУ"

Волейболистка клуба "Уфимочка-УГНТУ" Алия Хамбикова скончалась после продолжительной болезни. Ей был 21 год. Об этом сообщается на странице мужского волейбольного клуба "Урал" в социальной сети "ВКонтакте".

В последний раз спортсменка выходила на площадку в октябре нынешнего года.

В "Урале" рассказали, что смерть Хамбиковой стала шоком для команды. В клубе решили не сообщать диагноз спортсменки, уточнив, что речь не идет о коронавирусе. "В последний месяц у нее обнаружили распространенное тяжелое заболевание", - приводит "Спорт-Экспресс" слова руководителя пресс-службы "Урала" Дениса Таипова.