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Рубрика: Спорт

Дубль Наместникова принес "Детройту" победу над "Эдмонтоном"

Текст: Максим Домчев
Российские хоккеисты удачно выступили в очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. Лучшим стал нападающий "Детройта" Владислав Наместников.
Фото: AP Photo/Paul Sancya Фото: AP Photo/Paul Sancya
Фото: AP Photo/Paul Sancya

"Детройт" добился победы со счетом 4:2. Лучшим игроком встречи был признан российский нападающий Владислав Наместников, отметившийся дублем. Еще по шайбе на счету Дилана Ларкина и Морица Зайдера. В составе "нефтяников" отличились Йессе Пулюярви и Коннор Макдэвид.

Фото: REUTERS
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Гол и передача Павла Бунчевича внесли вклад в победу "Сент-Луиса" над "Виннипегом" - 3:2. У проигравших голевая передача на счету Евгения Свечникова.

Защитник "Монреаля" Александр Романов голами не отметился. Внук прославленного Зинэтулы Билялетдинова в матче против "Лос-Анджелеса", который завершился поражением канадского клуба в овертайме 2:3, сокрушил одного из соперников.

"Сан-Хосе" переиграл "Калгари" - 4:1. У победителей гол на счету Александра Барабанова. "Вегас" обыграл "Сиэтл" - 4:2. У "рыцарей" заброшенной шайбой отметился Евгений Дадонов.

Первый в сезоне гол защитника Никиты Зайцева не спас "Оттаву" от поражения в матче против "Бостона" - 2:3. "Каролина" в овертайме одолела "Тампу-Бэй" - 2:1. В составе победителей голевая передача на счету Андрея Свечникова. Голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31.

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