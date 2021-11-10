Умер 21-летний воспитанник магнитогорского "Металлурга" Андрей Болтов

В среду стало известно о смерти бывшего хоккеиста МХК "Липецк" 21-летнего Андрея Болтова. Об этом сообщил клуб.

Хоккеист получил тяжелую травму позвоночника и был прикован к постели. В начале осени клуб организовал сбор средств на лечение. В какой-то момент спортсмен даже почувствовал себя лучше.

"На протяжении нескольких месяцев Андрей стойко боролся с полученной травмой позвоночника, но не победил ее. Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Андрея. Благодарим всех, кто поддерживал его и не остался в стороне", - говорится в сообщении клуба на странице в Instagram.

Болтов - воспитанник магнитогорского "Металлурга". За клуб из Липецка он выступал с 2018 года. На его счету 18 заброшенных шайб и 26 голевых передач в 88 матчах.