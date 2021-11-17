Сборная России сыграет в стыковых матчах за право участия в финале ЧМ-2022

Сборная России по футболу упустила шанс напрямую пробиться в финальную стадию чемпионата мира. Проиграв в последнем туре квалификации хорватам (0:1), подопечные Валерия Карпина финишировали на втором месте в группе и теперь им предстоит принять участие в стыковых встречах.

Вратарь россиян Матвей Сафонов провел отличный матч, но выйти "сухим" ему так и не удалось. Фото: REUTERS

Автогол Федора Кудряшова в Сплите серьезно усложнил задачу нашей сборной. Исторически россияне в стыках выступают не слишком успешно, а тут еще и новый формат. Напомним, что впервые в истории первенств планеты эти переходные игры пройдут не в один этап, как раньше, а в два. По нынешним правилам в стыках участвуют не только команды со вторых мест квалификации, но и две сборные с наивысшим рейтингом Лиги наций, которым не удалось пробиться в двойку сильнейших в группах классического отбора (на данный момент это Австрия и Чехия).

Во время жеребьевки 26 ноября в Цюрихе 12 команд будут поделены на шесть полуфинальных пар (24-25 марта). Победители сыграют в финале плей-офф (28-29 марта) за три оставшиеся путевки. На обоих этапах проводят только один матч, а не два, как раньше. Хозяевами стартового раунда стыков станут шесть сборных со вторых мест с наилучшими показателями. Важный момент: учитываться будут результаты с первыми пятью соперниками группы. Выходит, поединки с киприотами, в которых россияне победили 2:0 и 6:0, в зачет не пойдут. Принимающие стороны второго этапа стыков определятся жребием.

Россия, вероятнее всего, будет сеяной командой и попадет в первую шестерку из вторых сборных. На первом этапе оппонентами наших могут стать Шотландия, Турция (либо Нидерланды или Норвегия), Финляндия (может быть, Украина, но в случае выхода "жовто-блакитных" в стыки УЕФА разведет нас с ними), Северная Македония, Чехия или Австрия. Впрочем, посев вряд ли сильно поможет россиянам. Даже если в стартовом этапе мы получим соперника чуть слабее, то во втором придется столкнуться с куда более сильной командой. К примеру - с Португалией, с Криштиану Роналду, и действующими чемпионами Европы итальянцами. Скорее всего готовить российскую сборную к стыкам будет Валерий Карпин. Изначально в его контракте был прописан пункт, согласно которому в том случае, если наши станут вторыми в квалификации, его договор будет автоматически продлен. К чести Валерия Георгиевича, от ответственности он не уходит: на пресс-конференции после поражения от хорватов специалист признал свою вину в неудачном результате в Сплите и высказался о мартовских матчах.

Перед матчем вы сказали, что будете атаковать. Но Россия в основном защищалась. Почему?

Валерий Карпин: Да, мы много внимания уделили обороне. Я говорил, что каждая команда играет так, как ей позволяет соперник. Россия позволила Хорватии владеть мячом. Почему так произошло? Надо проанализировать, и только после этого я смогу ответить на ваш вопрос.

Что сегодня не получилось? Тезисно.

Валерий Карпин: Самое главное - не было контригры. Имею в виду не контратаки, а игру с мячом. Мы уже много говорили об этом. В Сплите у многих футболистов не было желания получать мяч, а обороняться все 90 минут невозможно, никаких сил не хватит. В такой ситуации может что-то случайно залететь в ворота, так и произошло. У нас не было передышки, хотя Хорватия не прессинговала нас в каком-то сумасшедшем ритме. Просто надо хотеть получать мяч, не бояться.

Что за травма у Кудряшова? Не было мысли заменить его до автогола?

Валерий Карпин: С удовольствием сделал бы это, но к тому моменту мы уже произвели пять замен.

В начале второго тайма вы сделали тройную замену. Так и планировали заранее?

Валерий Карпин: Нет, это была реакция на наш футбол, состояние газона. Мяч вообще не катился, было тяжело выходить из обороны. Вышел Заболотный, чтобы бороться в воздухе после выносов.

Как вам атмосфера на стадионе? Она помогла хозяевам?

Валерий Карпин: Атмосфера великолепная. Дай Бог всем командам играть с такой поддержкой. Помогло это хорватам или нет - спросите у них. В конце концов, на поле играют футболисты, а не фанаты. И говорить о том, что мы уступили из-за полного стадиона, - смешно.

Как себя чувствует Кудряшов? Команда как-то поддержала его?

Валерий Карпин: Естественно, он расстроен. Все его поддержали, такое может случиться с каждым.

Вам важно, с кем будете играть в стыковых матчах? Они будут в марте, когда у сборников будет не так много практики. Это может стать проблемой?

Валерий Карпин: По поводу с кем и где играть - обсудим после жеребьевки. Насколько сложно - проблемы были сейчас и будут в марте.

Поражение - ваша вина или уровень наших футболистов просто ниже?

Валерий Карпин: Проигрыш - полностью моя вина. И наши игроки на уровне хорватов могут смотреться намного лучше.

Как бороться с тем, чтобы наши не боялись играть с Хорватией?

Валерий Карпин: Работать. Во всех направлениях.

Вы будете готовить сборную к стыкам?

Валерий Карпин: В случае попадания в стыки мой контракт продлевается автоматически. Ничего не поменялось.

История

Как сборная России играла в стыковых матчах

1997 год, стыки за право участия на чемпионате мира. Россия - Италия - 1:1, 0:1

В квалификации чемпионата мира-1998 россияне попали в неплохую группу: в соперниках были отнюдь не непроходимые Болгария, Кипр, Люксембург и Израиль. Несмотря на очевидное превосходство в классе, команда Бориса Игнатьева заняла второе место. Решающий промах наши допустили на Кипре, сенсационно сыграв вничью (1:1). К слову, после той встречи Игнатьев исключил из сборной двух ее лидеров - Александра Мостового и Валерия Карпина. В стыках нашим попалась Италия, с которой дома удалось разойтись миром (1:1), но на выезде все решил гол Пьерлуиджи Казираги.

2003 год, стыки за право участия на чемпионате Европы. Россия - Уэльс - 0:0, 1:0

Легендарные два матча с валлийцами, по ходу которых Вадим Евсеев полностью выключил из игры самого Райана Гиггза. Более того, именно Евсеев забил решающий мяч в Кардиффе, а потом после игры произнес ставшую крылатой матерную фразу, празднуя победу. Впрочем, финальная стадия самого Евро-2004 ничего хорошего нашей команде не принесла: она не смогла выйти из группы, хотя самым памятным событием того турнира для россиян стало изгнание из команды Александра Мостового, поругавшегося с Георгием Ярцевым.

2009 год, стыки за право участия на чемпионате мира. Россия - Словения - 2:1, 0:1

Пожалуй, поражение в противостоянии со словенцами - самое обидное в истории российской сборной. Та команда всего полтора года назад завоевала "бронзу" чемпионата Европы, в ней блистали Андрей Аршавин, Роман Павлюченко, Динияр Билялетдинов, а тренером был Гус Хиддинк. Победив в первом матче на своем поле (2:1), подопечные Хиддинка отправились в Марибор и провели одну из худших встреч в новейшей истории национальной команды. Проигрыш 0:1, удаления Александра Кержакова и Юрия Жиркова - и, как итог, пропуск финальной стадии чемпионата мира.