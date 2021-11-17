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17.11.2021 01:06
Рубрика: Спорт

В Европе завершился отборочный турнир чемпионата мира-2022 по футболу

Текст: Артур Нанян
Во вторник вечером состоялись последние матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022 по футболу в Европе.
Фото: AP Photo/Peter Dejong Фото: AP Photo/Peter Dejong
Фото: AP Photo/Peter Dejong

В заключительный игровой день прямые путевки в финальную стадию первенства планеты заработали Нидерланды, обыгравшие на своем поле Норвегию (2:0). Вместе с "оранжевыми" поездку в Катар уже забронировали: Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Хорватия, Англия и Германия.

Фото: Reuters
Италия упустила прямую путевку на чемпионат мира по футболу

В стыковых матчах примут участие: Россия, Уэльс, Турция, Украина, Северная Македония, Австрия, Чехия, Шотландия, Португалия, Швеция, Италия и Польша. Австрийцы и чехи вышли в плей-офф через Лигу наций. Полуфинальные пары будут определены жеребьевкой 26 ноября. В полуфинале и финале соперники проведут по одному матчу друг против друга.

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