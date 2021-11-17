В Европе завершился отборочный турнир чемпионата мира-2022 по футболу

Во вторник вечером состоялись последние матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022 по футболу в Европе.

В заключительный игровой день прямые путевки в финальную стадию первенства планеты заработали Нидерланды, обыгравшие на своем поле Норвегию (2:0). Вместе с "оранжевыми" поездку в Катар уже забронировали: Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Хорватия, Англия и Германия.

В стыковых матчах примут участие: Россия, Уэльс, Турция, Украина, Северная Македония, Австрия, Чехия, Шотландия, Португалия, Швеция, Италия и Польша. Австрийцы и чехи вышли в плей-офф через Лигу наций. Полуфинальные пары будут определены жеребьевкой 26 ноября. В полуфинале и финале соперники проведут по одному матчу друг против друга.