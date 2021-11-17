Италия упустила прямую путевку на чемпионат мира по футболу

Действующие чемпионы Европы итальянцы упустили прямую путевку в финальную стадию первенства планеты. Сенсационно сыграв вничью с Северной Ирландией (0:0), "Скуадра адзурра" финишировала второй в группе и попала в стыки.

Далеко не все команды после триумфа на крупных турнирах блещут стабильностью. Вот и Италия, завоевав трофей минувшим летом, резко сдала: в пяти следующих матчах в отборочном турнире чемпионата мира подопечные Роберто Манчини одержали лишь одну победу (дома над Литвой), не смогли одолеть дома Швейцарию с Болгарией, в результате чего угодили в стыковые поединки.

Самому Манчини приходится выслушивать в свой адрес немало критики. Итальянские эксперты сходятся во мнении, что специалист не хочет вносить никаких изменений, в том числе в составе. Впрочем, Роберто уверен: его футболисты попадут на чемпионат мира, хотя сделать это теперь будет гораздо сложнее.

- Я не ухожу от ответственности: у нас проблемы с голами, несмотря на то что мы много владеем мячом и инициативой. Италия должна была раньше выигрывать свою группу и спокойно готовиться к поездке в Катар. Теперь ничего не остается, как готовиться к марту. Я все равно верю, что мы выйдем на первенство планеты, - отметил Манчини.

По мнению одного из лидеров итальянской сборной Леонардо Бонуччи, "Скуадре адзурре" нужно действовать свободнее и не бояться давления.

- Надо играть раскрепощенно, иначе мы все время будем сомневаться в себе. Нужно перезарядить батарейки, вновь отыскать в нашем футболе решимость и радость, которые были на Евро, - признался Бонуччи.

Ну а первое место в этой группе заняли швейцарцы, которых с недавних пор тренирует экс-наставник московского "Спартака" Мурат Якин. В последнем матче "красные" разгромили на своем поле Болгарию (4:0) и добыли прямую путевку в Катар.

Сборная Италии стала очередным потенциальным соперником россиян по стыковым матчам

Возвращаясь к Италии, отметим, что команда Манчини стала одним из потенциальных соперников россиян по стыкам. Накануне был определен предварительный состав корзин перед жеребьевкой (26 ноября) пар переходных встреч.

Сборные Италии, России, Португалии и Шотландии будут сеяными при жребии, австрийцы и Северная Македония - несеяными. Также в стыках сыграют Польша, Чехия, Швеция и Уэльс. Пока неизвестно, к какой категории команд они попадут. Это стало известно вчера поздно вечером, когда состоялись последние встречи отборочного турнира в Европе.

По регламенту 12 сборных сформируют шесть полуфинальных пар. У сеяных будет преимущество - они проведут матч 1/2 финала на своем поле. Шесть триумфаторов пробьются в плей-офф, состоящий из трех дуэлей. Победители каждой из них выйдут в финальную стадию чемпионата мира. Таким образом, Россия точно не встретится с итальянцами и португальцами в полуфинале, однако может пересечься с одной из этих команд в финале.

Один из главных вопросов, волнующих болельщиков российской сборной, - кто будет ее главным тренером в марте. Известно, что в контракте Валерия Карпина с РФС был прописан пункт, по которому в случае попадания в стыковые матчи соглашение будет автоматически продлено до первого месяца весны следующего года.

И если до проигранного матча с Хорватией Карпин обходил тему будущего, настаивая на условиях договора, то теперь становится ясно, что Валерий Георгиевич уж как минимум задумывается о том, а стоит ли ему продолжать? Будем откровенны: времени у него на кардинальные изменения в сборной было маловато, да и возможностей тоже. Кто бы что ни говорил, но главное - результат. И во всех шести встречах квалификации при Карпине россияне не имели права на ошибку. И потому пробовать что-то новое тренеру было некогда. Что, впрочем, не снимает с него ответственности за случившееся.

- Мы хотим играть в смелый и атакующий футбол, - эту фразу Карпин за последние несколько месяцев произнес несколько раз. То ли он так хотел поддержать своих подопечных, то ли искренне верил в то, что говорит, но никакого улучшения по сравнению с провальным Евро, если мы говорим о качестве футбола, не произошло. К чести Валерия Георгиевича, он не скрывает разочарования и не увиливает от острых тем. Он сам признается: да, игра команды его не устраивает. Причем говорил он об этом как после важнейшей победы над Словакией (1:0), когда россияне каким-то чудом удержали нужный результат, так и после поражения в Сплите.

В любом случае времени у нас не так много. И уже к началу следующего года, а может, и раньше, станет известно: Карпин поведет за собой сборную в стыки или другой специалист. Решать РФС.

Тем временем продолжается отбор в Южной Америке. Сегодня ночью по Москве в Сан-Хуане Аргентина примет Бразилию.

Напомним, что бразильцы (34 очка) первой из южноамериканских сборных пробились на чемпионат мира. На втором месте в таблице идет Аргентина (28 очка), Эквадор (20), Чили (16) и Колумбия (16). В финальную стадию первенства планеты выходят четыре лучшие команды, а пятая поборется за путевку на ЧМ-2022 в стыковых матчах с представителем другой конфедерации.

С места событий

Наутро после матча с Северной Ирландией львиная доля итальянских газет обрушилась на некогда возносимого до небес Роберто Манчини с оглушительной критикой. Пожалуй, самую уравновешенную оценку дал спортивный обозреватель Corriere della Sera Марио Скончерти. По мнению журналиста, все дело в том, что итальянский футбол снова переживает кризис. "После чемпионата Европы мы вернулись к легкому футболу, как и раньше, без игры с мячом, который всегда находится позади. Мы снова стали скучными и беспомощными. Швейцария заслуживает чемпионата, а мы - плей-офф", - пишет Скончерти, который тем не менее не винит во всех бедах Манчини. Главная проблема заключается в том, что тренер просто-напросто не знает, "как внести разнообразие в команду, так как он уже взял все лучшее от каждого".

При этом Gazzetta dello Sport убеждена в том, что "у Манчини нет оправданий", так как именно он "настаивал на Барелле, слишком поздно произвел замену Инсинье и выбрал Белотти вместо Скамакки". Il Napolista также указывает на стратегически неверный выбор игроков. По мнению издания, "команда была сбита с толку, потому что у тренера иссякли идеи и нет в наличии хороших игроков". Так газета отмечает, что отсутствие нападающего сборной Чиро Иммобиле, безусловно, сыграло свою негативную роль.

Выводы, которые делает Eurosport, также сводятся к необходимости пока не поздно сменить тактику. Обозреватели портала убеждены: чтобы добиться хорошего результата в марте, "Скуадре адзурре" нужны как воздух не только футболисты с "быстрыми ногами, но и головой".

Нива Миракян, "Российская газета", Рим