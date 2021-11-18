Промесу предъявили обвинение в попытке непредумышленного убийства

Пока нет точной информации о том, когда же состоится суд. Но, согласно законам Нидерландов, за это Промесу может грозить до трех с половиной лет тюрьмы. Сам Промес категорически опроверг все обвинения в свой адрес.

Инцидент произошел в прошлом году на семейном вечере. По данным следствия, 29-летний Промес нанес удар ножом в колено двоюродному брату, который в итоге получил серьезные травмы.