В регионах возводят современные спортивные площадки

Новости

В Минтруде пояснили, на что повлияет рост прожиточного минимума и МРОТ 18.11.2021
Путин поручил установить дипотношения с Соломоновыми островами 18.11.2021
Путин наградил главу МИД Венгрии 18.11.2021
В Майами от имени собаки продается вилла, на которой жила Мадонна 18.11.2021
Песков заявил о накачке Украины натовскими вооружениями 18.11.2021
ВТБ объявил о продаже своей доли в "Магните" 18.11.2021
Песков назвал темы предстоящего разговора Путина с Байденом 18.11.2021
Экс-канцлера Австрии Курца лишили неприкосновенности 18.11.2021
Эксперт спрогнозировал, насколько могут вырасти пенсии с 1 января 2022 года 18.11.2021
Чернышенко запустил заявочную компанию турнира Игры будущего 18.11.2021
На Украине предотвратили покушение на министра 18.11.2021
Захарова: РФ ждет конкретики от Германии и Франции по нормандскому формату 18.11.2021
Минцифры ограничит проверку QR-кодов официальным приложением госуслуг 18.11.2021
На ВДНХ в тестовом режиме открывается павильон "Казахстан" 18.11.2021
Польша выдвинула Беларуси ультиматум 18.11.2021
Саакашвили перевели в реанимацию после обморока в больничной тюрьме 18.11.2021
Минск заявил, что Варшава грубо нарушает требования международного права 18.11.2021
Путин и Байден могут поговорить по видеосвязи до нового года 18.11.2021
Самолеты ВКС Росси с эвакуированными гражданами вылетели из Кабула 18.11.2021
"Можно сказать, достали": Лавров прокомментировал переписку с Маасом и Ле Дрианом 18.11.2021
Минздрав объяснил, в каких случаях можно применять "Спутник Лайт" 18.11.2021
В Греции произошло крушение истребителя-перехватчика F-16 18.11.2021
В тюрьмах изменятся правила проведения обысков 18.11.2021
Лунное затмение в пятницу станет самым долгим за последние пять веков 18.11.2021
Лавров назвал бесперспективными попытки Запада навязать свои правила миру 18.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Утвержден максимальный размер пособия по безработице в 2022 году
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
Сибирские ветврачи впервые в мире установили собаке протезы на все лапы
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
18.11.2021 21:45
Рубрика: Общество

В регионах возводят современные спортивные площадки

Текст: Алексей Бондарев, Ирина Штерман
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8614)
Уже 16 миллионов человек стали участниками физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Сдают нормативы, которые предусмотрены для одиннадцати возрастных групп - от 6 лет до 70 и старше.

А чтобы было где подготовиться к физкультурному экзамену, в регионах открывают современные спортивные площадки, на которых можно заниматься круглый год.

Фото: Дмитрий Ярощук
В Кемерове предложили благоустроить пять школьных спортплощадок

В Иркутской области в этом году начали работать пять крупных спортивных объектов. Плавательный бассейн в Усть-Куте, физкультурно-оздоровительные комплексы в поселках Усть-Уда, Урик и Большой Луг. Завершено строительство комплекса в селе Казачинское.

Также в течение года введены в эксплуатацию комплексы открытого типа в Усть-Куте и малые спортивные площадки ГТО в шести муниципалитетах. "Каждая малая спортивная площадка включает в себя разные уличные тренажеры, шведскую стенку, мишени, гимнастические скамьи, разноуровневые стационарные перекладины, разнохватовый турник и другое оборудование. Для покрытия используется специальная резиновая плитка", - уточнил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.

Есть у иркутян планы и на следующий год, все они реализуются в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Продолжают они действовать и в Туве. Здесь, в Туране, рядом со стадионом построили современную спортивную площадку. По сути, это целый спортзал под открытым небом: всевозможные тренажеры, турники, брусья. В министерстве спорта республики "РГ" пояснили, что сейчас в Туве работают десять центров тестирования по выполнению нормативов ГТО. В первом полугодии в программе по региону были зарегистрированы 22,3 тысячи человек. Из них около восьми тысяч уже приняли участие в испытаниях.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область СФО Тыва Национальные проекты 2019-2024