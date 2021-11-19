В регионах возводят современные спортивные площадки

Уже 16 миллионов человек стали участниками физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Сдают нормативы, которые предусмотрены для одиннадцати возрастных групп - от 6 лет до 70 и старше.

А чтобы было где подготовиться к физкультурному экзамену, в регионах открывают современные спортивные площадки, на которых можно заниматься круглый год.

В Иркутской области в этом году начали работать пять крупных спортивных объектов. Плавательный бассейн в Усть-Куте, физкультурно-оздоровительные комплексы в поселках Усть-Уда, Урик и Большой Луг. Завершено строительство комплекса в селе Казачинское.

Также в течение года введены в эксплуатацию комплексы открытого типа в Усть-Куте и малые спортивные площадки ГТО в шести муниципалитетах. "Каждая малая спортивная площадка включает в себя разные уличные тренажеры, шведскую стенку, мишени, гимнастические скамьи, разноуровневые стационарные перекладины, разнохватовый турник и другое оборудование. Для покрытия используется специальная резиновая плитка", - уточнил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.

Есть у иркутян планы и на следующий год, все они реализуются в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Продолжают они действовать и в Туве. Здесь, в Туране, рядом со стадионом построили современную спортивную площадку. По сути, это целый спортзал под открытым небом: всевозможные тренажеры, турники, брусья. В министерстве спорта республики "РГ" пояснили, что сейчас в Туве работают десять центров тестирования по выполнению нормативов ГТО. В первом полугодии в программе по региону были зарегистрированы 22,3 тысячи человек. Из них около восьми тысяч уже приняли участие в испытаниях.