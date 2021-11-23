Кулачные бои легализованы в России

Кулачные бои признаны в России официальной дисциплиной. Об этом накануне объявила Федерация бокса России. Начиная с 1 декабря соревнования по кулачным боям будут проходить под эгидой федерации, а в самой организации создадут департамент по новой дисциплине.

Фото: Евгения Новоженина