Кулачные бои легализованы в России

Кулачные бои признаны в России официальной дисциплиной. Об этом накануне объявила Федерация бокса России. Начиная с 1 декабря соревнования по кулачным боям будут проходить под эгидой федерации, а в самой организации создадут департамент по новой дисциплине.
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"Последние 2-3 года начали набирать популярность кулачные бои, хотя они везде назывались по-разному. На самом деле это наша исконно русская дисциплина. Наблюдая за развитием этого направления, мы приняли решение - кто, как не Федерация бокса России, должен и обязан возглавить эту историю, взять это под личный контроль, привести к единому знаменателю, прописать четкий регламент проведения соревнований, медицинский регламент, прописать весовые категории, ввести титул чемпиона России", - заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.