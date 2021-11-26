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26.11.2021 19:30
Рубрика: Спорт

Павлюченко - Ходыкин лидируют после короткой программы на Гран-при в Сочи

Текст: Анна Козина
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина - Александр Галлямов уступили лидерство после короткой программы на Гран-при в Сочи соотечественникам, бронзовым призерам чемпионата Европы Дарье Павлюченко - Денису Ходыкину.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Мишина и Галлямов уже выиграли Гран-при Японии, обновив личное достижение в короткой программе - 78,40 балла. Однако в Сочи ученики Тамары Москвиной и Артура Минчука допустили ошибку на параллельном прыжке, поэтому получили более низкие оценки - 73,64.

Анастасия и Александра совсем немного пропустили вперед Павлюченко и Ходыкина (73,91). Третье место также занимают россияне - дебютанты взрослого сезона Ясмина Кадырова - Иван Бальченко (69,39).

Напомним, что Павлюченко - Ходыкин на своем первом этапе Гран-при - "Скейт Кэнада" - завоевали серебро.

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