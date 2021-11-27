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27.11.2021 17:28
Рубрика: Спорт

Сергей Карякин: Главное - быть до конца стабильным

Текст: Альберт Миннуллин (Дубай)
Впервые с 2008 года российский гроссмейстер участвовал в матче за шахматную корону в 2016-м. Тогда Сергей Карякин проиграл в Нью-Йорке норвежцу Магнусу Карлсену.
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Вот какие советы дал Карякин, находящийся в Дубае, Яну Непомнящему, играющему матч за шахматную корону с действующим чемпионом мира Карлсеном:

Фото: instagram.com/lachesisq
Секундант Непомнящего Владимир Поткин специально для "РГ" прокомментировал первую ничейную партию матча

- Думаю, у Яна хорошие шансы. Мы провели серьезную подготовку, были больше месяца на сборе сначала в России, потом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Я поделился с Непомнящим своим опытом. Ведь играл матч за звание чемпиона с Магнусом. Подготовка Яна, его энергия, наши советы помогут в игре с Карлсеном. Тут самое главное - быть до конца стабильным. Я лидировал. Основной матч сыграл вничью, но уступил на тай-брейке. Что касается Яна, то надеюсь, он учтет мои ошибки и не повторит их.

Спорт Шахматы