Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в городе Рука (Финляндия).

Большунов пробежал дистанцию в 15 километров за 35 минут 23,7 секунды. Отметим, что весь призовой пьедестал заняли наши спортсмены: вторым с отставанием в 0,5 секунды финишировал Сергей Устюгов, третьим - Артем Мальцев (+0,7).

"Гонка получилась непростой, поскольку с утра не было ясности - состоится она вообще или нет. Но я для себя поставил задачу и понимал, что соревнование пройдет в срок. В итоге все сложилось отлично, единственное - все-таки на старте были небольшие проблемы, когда табло перестало работать. А так все хорошо", - прокомментировал итоги гонки Большунов.

Добавим, что этап Кубка мира в Финляндии завершится уже сегодня.