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30.11.2021 22:04
Рубрика: Спорт

В КХЛ пришла пора тренерских перестановок

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги набирает обороты. Правда, далеко не все команды показывают ту игру, которую от них ожидали болельщики и клубные боссы. Отсюда и целая череда тренерских замен.

Накануне рижское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о назначении прославленного специалиста Владимира Крикунова главным тренером клуба.

Фото: РИА Новости
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Сообщается, что решение о назначении Крикунова было принято на заседании наблюдательного совета "Динамо", который признал неудачным выступление рижан в нынешнем сезоне. Известно, что 71-летний российский специалист возглавит команду уже сегодня, 1 декабря, на домашнем матче с "Северсталью".

Напомним, что последним клубом Крикунова было московское "Динамо", в котором он работал до конца сезона-2020/21. В плей-офф Кубка Гагарина москвичи под его руководством уступили СКА во втором раунде.

В свою очередь, екатеринбургский "Автомобилист" прекратил сотрудничество с канадским специалистом Биллом Питерсом и назначил новым главным тренером Николая Заварухина.

Как сообщает пресс-служба "Автомобилиста", контракт со специалистом действует до 30 апреля 2023 года. Ранее Заварухин работал ассистентом Питерса. Он входил в тренерский штаб "Автомобилиста" в 2017-2019 годах, после чего в течение двух сезонов возглавлял "Сибирь", а летом 2021 года вновь вернулся в Екатеринбург.

Наконец, владивостокский "Адмирал" пригласил Леонида Тамбиева исполнять обязанности наставника.

"Перед Леонидом Григорьевичем стоят непростые задачи. Необходимо переломить преследующую команду череду поражений, достаточно сильно прибавить в реализации и в целом добавить уверенности команде - донести до ребят, что каждый соперник по силам "Адмиралу", - сказал генеральный директор команды Алексей Ан на официальном сайте клуба.

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