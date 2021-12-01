Карлсен не станет угощать Непомнящего пирогом

В Дубае прошла четвертая партия матча за звание чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим. В очередной раз была зафиксирована ничья и счет в поединке стал 2:2.

Белые фигуры в четвертой встрече были у чемпиона мира, отметившего в этот день 31 год. Для совершения первого символического хода был приглашен генеральный секретарь спортивного совета Дубая Саид Мохаммед Хареб. Примечательно, что гость не спросил ход у Карлсена и подвинул пешку с с2 на с4. После пуска часов чемпион мира поправил ход на е2-е4.

Таким образом, вопреки ожиданиям комментаторов и зрителей, Карлсен не стал продолжать дискуссию с соперником в каталонском начале. Непомнящий ответил русской партией. Соперники продемонстрировали высочайший уровень домашней дебютной подготовки. После размена ферзей чемпион мира белыми фигурами несколько раз задумывался на полчаса и пробовал предпринять попытки проверить российского гроссмейстера на прочность. Однако у Непомнящего нашлись точные ответы на все нападки норвежца. На 33-м ходу произошло повторение позиции.

На пресс-конференции норвежцу поступил вопрос из "Твиттера", планирует ли Карлсен делиться праздничным пирогом с командой Непомнящего.

"Честно говоря, не уверен, что у меня есть праздничный пирог, может, будет завтра, - сказал чемпион мира. - Но я думаю, учитывая историю чемпионских матчей, ты не примешь никакой кусок еды от команды оппонента. Никогда и ни за что".

Тем временем французский шахматист Алиреза Фируджа стал самым молодым шахматистом, которому удалось набрать 2800 пунктов в рейтинге ФИДЕ. Фируджа занимает второе место в обновленном рейтинге, имея в своем активе 2804 рейтинговых очка. Прежнее достижение принадлежало норвежцу Магнусу Карлсену. На тот момент ему было 18 лет 336 дней, Фирудже - 18 лет 5 месяцев и 13 дней.