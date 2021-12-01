Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар выбыл из-за травмы на 6-8 недель

Стало известно, на какой срок выбыл из строя нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар, получивший травму в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу против "Сент-Этьена" (3:1).

Как сообщает пресс-служба парижского клуба, бразилец вернется на поле не раньше января. Восстановление Неймара от травмы составит от шести до восьми недель. У игрока диагностировано повреждение связок левого голеностопа. Через несколько дней он пройдет еще один медосмотр.

Нынешняя травма - далеко не первая у Неймара по ходу нынешнего сезона. Чуть ранее он вынужден был пропустить матч своей сборной против Аргентины в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Отсутствие Неймара в той встрече породило множество слухов. На родине многие эксперты и болельщики раскритиковали форварда за отказ от поездки в Сан-Хуан.

Дело в том, что за сутки до матча Неймар принял участие в вечеринке одного из известных бразильских певцов. Футболисту пришлось даже выступить с заявлением.

- Считаю неуважением, когда люди говорят: "Ах Неймару все равно, он такой-сякой. Я знаю, как заботиться о себе. У меня есть физиотерапевт, а тренер по физподготовке проводит со мной почти 24 часа в сутки. Когда есть возможность, могу сходить куда-то. Делаю это, когда знаю, что завтра нет тренировки. В чем проблема? Вы можете судить о моей игре на поле, но то, что я делаю за его пределами - мое дело, - отметил в интервью французским СМИ Неймар.