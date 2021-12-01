Непомнящий и Карлсен в пятый раз сыграли вничью

Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен завершили вничью пятую партию матча за мировую шахматную корону.

В среду белыми фигурами играл претендент из России. Но Непомнящий не смог реализовать преимущество первого хода и на 43-м ходу соперники приняли решение поделить очки. Таким образом, после пяти партий матча, который проходит в Дубае, счет 2,5:2,5 очка.

В четверг в чемпионском матче выходной, а в шестой партии, которая состоится 3 декабря, белыми фигурами будет играть действующий чемпион мира Карлсен.

Матч, призовой фонд которого составляет 2 млн евро, состоит из 14 партий, после чего соперники будут выявлять сильнейшего на тай-брейке.