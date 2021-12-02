Российский фристайлист Буров выиграл первый этап Кубка мира

На первом этапе Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике победу одержал россиянин Максим Буров.

Победитель прошлогоднего Кубка мира Буров на этапе в финской Руке в финале набрал 122,17 балла. Серебряный призер этапа Пирмин Вернер из Швейцарии смог набрать 118,10 балла.

Бронзу завоевал его соотечественник Ноэ Рот, набравший 116,74 балла. Не смог пробиться в тройку сильнейших еще один россиянин Станислав Никитин, показавший пятый результат.

У женщин россиянка Есения Пантюхова показала лишь 12-й результат. Победу праздновала китаянка Кун Фанюй, второй результат показали сразу две спортсменки - Жанбота Алдабергенова из Казахстана и китаянка Шао Ци.