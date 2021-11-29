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29.11.2021 00:39
Рубрика: Спорт

Лыжник Александр Терентьев взял максимально возможное число очков на Кубке мира

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8621)
На стартовом этапе Кубка мира олимпийского сезона в финской Руке лыжники мужской сборной России завоевали два полных комплекта наград.

Начался этап со спринта "классикой". Вступило в силу новшество системы начисления очков в зачет КМ. Теперь в спринте и за квалификацию даются баллы: 15 - за лучший результат, 12 - за второе место, и так далее для всех из Топ-10.

Фото: EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира

22-летний уроженец Нарьян-Мара Александр Терентьев не только одержал свою первую победу в Кубке мира, но и взял максимально возможное число очков - 115 (100 за выигрыш в финале и 15 за квалификацию).

В решающем забеге Терентьев показал агрессивный, яростный стиль восхождения на ключевом подъеме, опередив таких известных норвежцев, как трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо и обладатель "золота" ЧМ-2021 Эрик Вальнес.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе уже объявила, что Терентьев благодаря победе в Финляндии отобрался в состав национальной команды на грядущую Олимпиаду "Пекин-2022".

Действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов в спринте выбыл в 1/4 финала, зато на следующий день завоевал "бронзу" в гонке на "пятнашке" классическим стилем с раздельным стартом. "Серебро" у Алексея Червоткина, а победил здесь с преимуществом в 8 и 14 секунд над призерами финн Иво Нисканен. Наши девушки в аналогичных видах (спринт плюс "разделка" на 10 км) остались без наград.

Воскресные гонки преследования "коньком" из-за мороза были под угрозой, хотя старт все же дали. При этом у мужчин снялись пятеро из лучшей десятки по итогам "разделки", в том числе Нисканен и квартет норвежцев. Эта "пятнашка" почти превратилась в чемпионат России. На отметке 6,1 км впереди шли шестеро (!) наших спортсменов.

Затем группу лидеров постепенно стали разбивать иностранцы. И все же пьедестал полностью российский: "золото" - Александр Большунов, "серебро" - Сергей Устюгов, "бронза" - Артем Мальцев.

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