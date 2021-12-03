Овечкин не реализовал решающий буллит в матче с "Чикаго"

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл "Чикаго" в серии буллитов. Лидер "столичных" Александр Овечкин не сумел реализовать решающий щтрафной бросок.

Основное время матча и овертайм не выявили сильнейшего - 3:3. В составе "Вашингтона" отличились Ник Дауд, Евгений Кузнецов и Гарнет Хэтэуэй.

Овечкин выступил в роли ассистента у Кузнецова. Увы, оба нападающих не реализовали послематчевые буллиты, причем Овечкин не смог забить в решающий момент.

Для капитана "Вашингтона" эта голевая передача стала 609-й в карьере и он сравнялся со словаком Марьяном Госсой, разделив 88-е место в истории лиги.

Овечкин провел 1221-й матч в НХЛ. По этому показателю он занимает 107-е место в лиге, сократив до одного матча отставание от Брэда Макриммона.