Хэмилтон сравнялся с Ферстаппеном в "Ф-1" после победы в Саудовской Аравии

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем первого в истории "Формулы-1" Гран-при Саудовской Аравии.

Гонка, которая прошла в воскресенье на трассе в Джидде при искусственном освещении, получилась одной из самых ярких в сезоне. Дважды она останавливалась из-за аварий, Хэмилтон и Макс Ферстаппен из "Ред Булл", лидеры чемпионата, устроили столкновение, виновником которого был признан голландец.

Ферстаппен перед этим этапом опережал соперника на 8 очков, но после полученных штрафов стал лишь вторым, пропустив Хэмилтона вперед.

В итоге перед заключительным этапом в Абу-Даби, который пройдет 10-12 декабря, соперники набрали по 369,5 очка, но из-за большего числа побед лидирует Ферстаппен.

Россиянин Никита Мазепин и его партнер по команде "Хаас" Мик Шумахер до финиша в Саудовской Аравии не добрались.