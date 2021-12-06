Наши экипажи заехали на пьедестал Кубка Европы

Российский экипаж во главе с Алексеем Стульневым выиграл "золото" на этапе Кубка Европы по бобслею в соревнованиях бобов-четверок.

В германском Винтерберге четверка Стульнева, Кирилла Антюха, Дмитрия Захряпина и Ильвира Хузина одержала победу с результатом 1.48,82 секунды. Второе место занял еще один наш экипаж - Вячеслав Попов, Максим Жестянкин, Данил Алеханов и Никита Захарченко (+0,32). Тройку призеров замкнули хозяева трассы (+0,37).

Между тем в Сочи завершился этап Кубка мира по санному спорту. Россияне завевали две медали. Трехкратный чемпион мира Роман Репилов стал вторым в спринте (34,872 секунды), уступив итальянцу Доминику Фишналлеру (34,833).

В соревнованиях двоек победу одержали латвийцы Андрис и Юрис Шицсы (31,385). Александр Денисьев и Владислав Антонов проиграли чемпионам 0,038 секунды.