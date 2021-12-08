Две шайбы и две передачи Панарина принесли победу "Рейнджерс"

Российский нападающий клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в победном матче против "Чикаго" отметился четырьмя набранными очками.

В ночь на среду "рейнджеры" гостили в Чикаго. Клуб из Нью-Йорка одержал уверенную победу со счетом 6:2. Героем встречи стал российский нападающий Артемий Панарин. Он отметился двумя заброшенными шайбами и сделал две результативные передачи. Панарин преодолел отметку в 500 очков в НХЛ. На его счету теперь 503 очка - 174 гола и 329 результативных передач. В нынешнем сезоне россиянин сам отличился 9 раз, добавив к этому 21 передачу.

Помимо Панарина, у гостей голы на счету Джейкоба Трубы, Криса Крайдера, Барклая Гудроу и Кевина Руни. Голкипер Александр Георгиев отразил 24 из 26 бросков.

В составе "Чикаго" голы на счету Эрика Густафссона и Кирби Дарча.