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08.12.2021 17:37
Рубрика: Спорт

Источник: Тедеско подпишет контракт с "Лейпцигом" до 2024 года

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Бывший главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско может возглавить "Лейпциг", контракт с которым будет подписан до 2024 года. Об этом сообщил в Twitter журналист Николо Скира.

Фото: REUTERS
"МЮ" объявил о назначении Рангника главным тренером до конца сезона

5 декабря "Лейпциг" уволил Джесси Марша, при котором команда в нынешнем сезоне выступает не слишком удачно. Временно исполняет обязанности наставника команды Ахим Байерлорцер.

В немецких СМИ появилась информация, что следующим главным тренером команды будет Тедеско, который до этого работал в "Спартаке" с октября 2019-го по май 2021 года. Лучшим результатом красно-белых стало второе место.

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