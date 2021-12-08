Источник: Тедеско подпишет контракт с "Лейпцигом" до 2024 года

Бывший главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско может возглавить "Лейпциг", контракт с которым будет подписан до 2024 года. Об этом сообщил в Twitter журналист Николо Скира.

5 декабря "Лейпциг" уволил Джесси Марша, при котором команда в нынешнем сезоне выступает не слишком удачно. Временно исполняет обязанности наставника команды Ахим Байерлорцер.

В немецких СМИ появилась информация, что следующим главным тренером команды будет Тедеско, который до этого работал в "Спартаке" с октября 2019-го по май 2021 года. Лучшим результатом красно-белых стало второе место.