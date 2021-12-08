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08.12.2021 19:39
Рубрика: Спорт

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Челси" на матч Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян ( Санкт-Петербург)
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Тренерские штабы "Зенита" и "Челси" определились со стартовыми составами своих команд на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: AP Photo/Michael Sohn
Определились 12 участников плей-офф Лиги чемпионов

Надо отметить, что несмотря на отсутствие турнирной мотивации как у одного, так и у второго клуба, составы близки к оптимальным. У хозяев на поле с первых минут выйдут: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Малком, Далер Кузяев, Вендел, Сердар Азмун.

В свою очередь рулевой "Челси" сделал ставку на следующих футболистов: Кепа, Маланг Сарр, Сезар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Рис Джеймс, Росс Баркли, Мэйсон Маунт, Калум Хадсон-Одои, Сауль, Тимо Вернер, Ромелу Лукаку.

Напомним, что "Челси" досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе, а "Зенит" уже занял третье место и продолжит борьбу в Лиге Европы.

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